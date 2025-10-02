„Urenkerl wird wieder unbeschwert hören können“

„Erkranktes“ Gesundheitssystem

Ob an den Ohren, was gemacht werden kann, werde in der Regal spontan bei der Operation entschieden. Die Familie atmet auf: „Stellen Sie sich vor, das Kind hätte ihr Leben lang Probleme mit dem Gehör – das kostet das System im Endeffekt noch viel mehr als eine kurze OP“, sagt ihr Uropa. Am wichtigsten sei ihm die Gesundheit von Sophia, aber: „Es muss etwas am gesamten Gesundheitssystem verändert werden, damit kein Kind zwei Jahre lang auf eine Operation warten muss.“