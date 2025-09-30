Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Ohne droht Hörgerät

Sophia (8) muss zwei Jahre auf Mandel-OP warten

Niederösterreich
30.09.2025 06:00
Nur wenige Minuten dauert in der Regel der Eingriff bei einer Rachenmandeln-Entfernung von ...
Nur wenige Minuten dauert in der Regel der Eingriff bei einer Rachenmandeln-Entfernung von Kindern.(Bild: satyrenko - stock.adobe.com)

Seit Jahren leidet die achtjährige Sophia schon an Entzündungen in Ohr und Hals. Ohne HNO-Operation droht ihr ein Hörapparat. Hoffnung besteht, jedoch liegt die in weiter Ferne ...

0 Kommentare

Alle zwei bis drei Monate eine Mandel- und Mittelohrentzündung – der Leidensweg der jungen Sophia aus Niederösterreich reicht bis in ihre frühe Kindheit zurück. Nun muss sie im Sommer mit Ohrstöpseln ins Schwimmbad hüpfen, um noch mehr Entzündungen zu vermeiden. „Zeitweise sitzt sie nur weinend da, weil sie solche Schmerzen hat“, erzählt ihr Uropa Robert Pintz.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine