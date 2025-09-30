Sophia (8) muss zwei Jahre auf Mandel-OP warten

Alle zwei bis drei Monate eine Mandel- und Mittelohrentzündung – der Leidensweg der jungen Sophia aus Niederösterreich reicht bis in ihre frühe Kindheit zurück. Nun muss sie im Sommer mit Ohrstöpseln ins Schwimmbad hüpfen, um noch mehr Entzündungen zu vermeiden. „Zeitweise sitzt sie nur weinend da, weil sie solche Schmerzen hat“, erzählt ihr Uropa Robert Pintz.