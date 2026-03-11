Spionagealarm: Kontrollen in griechischen Hotels

Ausländischer Staatsbürger fotografierte US-Flugzeugträger

In einem Fall, der die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden erregte, sollen zwei Personen aserbaidschanischer Herkunft mit polnischen Dokumenten gezielt nach Wohnungen mit Blick auf die Bucht von Souda gesucht haben. In einem weiteren Fall wurde ein ausländischer Staatsbürger dabei beobachtet, wie er den US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford fotografierte. Neben den großen militärischen Knotenpunkten wurde die Überwachung auch auf weitere Standorte mit amerikanischer Präsenz ausgeweitet, darunter in Larisa sowie bei der Militäranlage in Stefanovikio nahe Volos.