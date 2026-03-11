Vier Medaillen! Österreichs Billard-Team räumt ab

Österreichs Billard-Elite hat am Dienstag zum Abschluss der Europameisterschaften in Antalya abgeräumt. Im Pool-Billard gab für Sandra Baumgartner, Jasmin Ouschan und Lena Primus Team-Silber, als Titelverteidiger unterlag man im Finale Deutschland 1:2.
Zudem holten Ouschan und Baumgartner jeweils Bronze im 9-Ball. Im Semifinale unterlag Baumgartner der späteren Titelgewinnerin Ina Kaplan 4:7, Ouschan deren deutscher Landsfrau Johanna Indlekofer 5:7. Primus wurde Fünfte.
Kahofer verteidigt Titel
Bei der ebenfalls in Antalya ausgetragenen Carambol-Billard-EM verteidigte Arnim Kahofer seinen Titel in der Disziplin Cadre 71/2 mit Erfolg. Der Wiener markierte mit einem Punkteschnitt von 50.000, der Höchstserie von 200 und dem besten Einzelmatch auch alle Turnierbestleistungen. Kahofer hatte davor schon Einband-Bronze geholt. Die Carambol-EM wird bis Sonntag fortgesetzt, in der anstehenden Dreiband-Konkurrenz ist der Österreicher ebenso Titelverteidiger.
