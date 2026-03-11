Vier Medaillen! Österreichs Billard-Team räumt ab

Kahofer verteidigt Titel

Bei der ebenfalls in Antalya ausgetragenen Carambol-Billard-EM verteidigte Arnim Kahofer seinen Titel in der Disziplin Cadre 71/2 mit Erfolg. Der Wiener markierte mit einem Punkteschnitt von 50.000, der Höchstserie von 200 und dem besten Einzelmatch auch alle Turnierbestleistungen. Kahofer hatte davor schon Einband-Bronze geholt. Die Carambol-EM wird bis Sonntag fortgesetzt, in der anstehenden Dreiband-Konkurrenz ist der Österreicher ebenso Titelverteidiger.