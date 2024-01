E-Mail-Adresse gehackt? So finden Sie es heraus!

Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Weder in der realen noch in der virtuellen Welt des Internets. Sichere Passwörter können zwar vieles verhindern, letztlich schützen aber auch sie nicht davor, wenn beispielsweise Website-Betreiber den ihnen anvertrauten Daten nicht die nötige Sicherheit zuteilwerden lassen und etwa sensible Daten unverschlüsselt auf ihren Servern speichern.