Aston Martin droht auch Desaster bei China-GP

Honda peilt Lösung bis Suzuka an

Koji Watanabe, Präsident der Honda Racing Corporation, gab zumindest einen groben Zeitplan bekannt. Ziel sei es, die Probleme bis zum Heimrennen in Suzuka in den Griff zu bekommen. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch nicht entschieden, wie wir vorgehen werden, aber zunächst wollen wir vor Suzuka gründliche Maßnahmen gegen die Vibrationen ergreifen und einen Punkt erreichen, an dem wir die Antriebseinheit ohne Probleme einsetzen können“, erklärte Watanabe gegenüber „Autosport Japan“.