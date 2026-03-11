Luftangriffe auf Charkiw: Elf Tote in einer Woche

Ziviles Unternehmen getroffen

Eine russische Drohne schlug in einem zivilen Unternehmen in Charkiw ein. Mindestens zwei Menschen wurden dabei getötet und sechs weitere verletzt, teilte Bürgermeister Ihor Techerow mit. Ihr Zustand sei ernst, schrieb er auf Telegram. Bereits in den Tagen zuvor gab es mehrere russische Drohnenangriffe, bei denen vier Menschen in der ostukrainischen Großstadt sowie drei in einem Vorort verletzt wurden.