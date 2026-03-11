Vorteilswelt
Fast täglich Attacken

Luftangriffe auf Charkiw: Elf Tote in einer Woche

Ukraine-Krieg
11.03.2026 10:26
Charkiw wird beinahe täglich Ziel verheerender russischer Luftangriffe.
Charkiw wird beinahe täglich Ziel verheerender russischer Luftangriffe.(Bild: AP/Andrii Marienko)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, wird beinahe jeden Tag zum Ziel russischer Luftangriffe. Zuletzt sind dabei innerhalb von nur einer Woche elf Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Kinder.

In der Nacht auf Mittwoch schickte Russland wieder Drohnen in Richtung der Ukraine. Die ukrainische Luftwaffe berichtet von mehr als 100 Drohnen, von denen man 90 vom Himmel holen konnte.

Ziviles Unternehmen getroffen
Eine russische Drohne schlug in einem zivilen Unternehmen in Charkiw ein. Mindestens zwei Menschen wurden dabei getötet und sechs weitere verletzt, teilte Bürgermeister Ihor Techerow mit. Ihr Zustand sei ernst, schrieb er auf Telegram. Bereits in den Tagen zuvor gab es mehrere russische Drohnenangriffe, bei denen vier Menschen in der ostukrainischen Großstadt sowie drei in einem Vorort verletzt wurden.

Tote und verletzte Kinder
Der bisher verheerendste russische Luftangriff auf Charkiw in diesem Jahr erfolgte in der Nacht auf Samstag. Eine Rakete traf ein fünfstöckiges Wohnhaus. Neun Menschen wurden von den Rettungskräften tot aus den Trümmern geborgen, darunter auch ein Bub und ein 13 Jahre altes Mädchen. Zehn weitere Menschen wurden verletzt, auch unter ihnen Kinder.

Ukraine-Krieg
11.03.2026 10:26
