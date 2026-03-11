Verwahrloste Katze in Neumarkt gerettet

Seit einiger Zeit stöberte eine Katze in einem Garten in Neumarkt herum. Da diese scheinbar niemand gehört, brachten Finder sie jetzt zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe. Besonders das Fell der Katze war schon in Mitleidenschaft gezogen.
„Wir haben die sehr zutrauliche Katze Bonnie genannt und mussten sie großflächig scheren“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Sie ist sich sicher, dass die Katze ein Zuhause haben muss oder zumindest vor längerer Zeit gehabt hat. „Leider haben wir immer wieder mit zurückgelassenen Tieren bei Umzügen zu tun, aber dies ist genauso verwerflich und strafbar wie das Aussetzen.”
Die Pfotenhilfe bittet nun um Hinweise auf den Halter, falls jemand die Katze erkennt, denn es ist unklar, ob sie überhaupt kastriert ist. Wenn binnen der gesetzlichen Frist von einem Monat kein Halter ermittelt werden kann, darf Bonnie von einer neuen Familie adoptiert werden.
