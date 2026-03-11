Verwahrloste Katze in Neumarkt gerettet

„Wir haben die sehr zutrauliche Katze Bonnie genannt und mussten sie großflächig scheren“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Sie ist sich sicher, dass die Katze ein Zuhause haben muss oder zumindest vor längerer Zeit gehabt hat. „Leider haben wir immer wieder mit zurückgelassenen Tieren bei Umzügen zu tun, aber dies ist genauso verwerflich und strafbar wie das Aussetzen.”