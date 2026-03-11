Wie Daten über Unabhängigkeit entscheiden

Umgang mit den Daten ist Schlüssel zur Unabhängigkeit

Digitale Souveränität wird für Telekommunikationsunternehmen immer mehr zu einem zentralen Thema. Dabei geht es vor allem darum, wo Daten gespeichert, wie sie verarbeitet werden und wer darauf Zugriff hat. Kicker betont, dass sich Kunden in einer zunehmend digitalisierten Welt auf ihre mobile Infrastruktur verlassen können müssen. Dabei spielt neben der Netzqualität die Sicherheit eine immer größere Rolle – zunehmend auch für private Haushalte. Europäische Anbieter garantieren dabei die Kontrolle über die eigenen Daten.