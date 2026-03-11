Sechs Tote nach Bus-Brand: Viele Fragen noch offen

Augenzeuge: Mann soll sich selbst angezündet haben

Angeblich soll sich ein Mann im Bus mit Flüssigkeit übergossen und danach angezündet haben. Das berichtete ein Augenzeuge dem „Blick“. Diese Informationen lagen der Polizei vor und würden geprüft, wie eine Sprecherin in der Nacht sagte. Bestätigen könne man diese Informationen aktuell aber nicht. Die Polizei bat weitere Zeugen, die das Geschehen beobachteten, sich zu melden.