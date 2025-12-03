Dieb schluckt Fabergé-Ei in Juweliergeschäft

Fabergé-Ei um Rekordspreis versteigert

Das verschluckte Fabergé-Ei ist übrigens lange nicht das wertvollste seiner Art. Gerade ist das Winter-Ei in London versteigert worden – um umgerechnet 26 Millionen Euro. Laut dem Aktionshaus Christie‘s ist das „ein neuer Weltrekord für ein Fabergé-Werk.“ Das Winter-Ei aus Bergkristall ist mit 4500 Diamanten besetzt. Im Inneren ist ein herausnehmbarer Mini-Blumenstrauß aus Quarz, Platin und Gold. Ein russischer Zar hatte das Ei 1913 beim Juwelier Carl Fabergé in Auftrag gegeben. Wer das Ei nun ersteigert hat, ist nicht bekannt.