James-Bond-Edition
Dieb schluckt Fabergé-Ei in Juweliergeschäft
Einen außerordentlich dreisten Diebstahl hat ein Mann in Neuseeland in einem Juweliergeschäft begangen. Der 32-Jährige soll ein wertvolles Fabergé-Medaillon einfach verschluckt haben. Der Mann wurde noch in dem Geschäft festgenommen.
Der Neuseeländer war vergangenen Freitag in einem Juweliergeschäft in Auckland. Dort soll der Mann das Diamanten-Ei im Wert von umgerechnet rund 16.500 Euro einfach genommen und verschluckt haben. Die Mitarbeitenden beobachteten ihn dabei und riefen die Polizei.
„Das Einsatzteam der Stadt Auckland reagierte wenige Minuten später und nahm den Mann im Geschäft fest“, schilderte ein Beamter der Zeitung „The Guardian“ den Einsatz. Der 32-Jährige wurde wegen Diebstahls angezeigt, doch das mutmaßliche Diebesgut konnten die Polizisten bisher nicht sicherstellen.
Der Anhänger (links auf dem Bild unten) gehört zu einer Sonderedition. In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder davon:
Stück „noch nicht wiedergefunden“
Bei der Festnahme wurde der Mann medizinisch untersucht. Ein Beamter sei damit beauftragt worden, den Neuseeländer „ständig zu überwachen“, erklärt der Inspektor. Doch noch konnte die Polizei keinen Erfolg vermelden: „Zum jetzigen Zeitpunkt wurde der Anhänger noch nicht wiedergefunden.“
Bei dem verschluckten Fabergé-Medaillon handelt es sich um eine limitierte Edition: Der Anhänger ist vom James-Bond-Film „Octopussy“ aus dem Jahr 1983 inspiriert. Laut Fabergé ist der Anhänger aus 18 Karat Gelbgold, 60 weißen Diamanten, zwei schwarzen Diamanten, 15 blauen Saphiren und grüner Guilloche-Emaille gefertigt. Im Inneren des Medaillons sitzt ein kleiner Oktopus aus 18-Karat-Gold mit Diamantaugen.
Klaute auch Katzenstreu und Flohmittel
Der Neuseeländer hatte offenbar noch nicht genug. Er soll auch noch ein iPad aus dem Juweliergeschäft gestohlen haben. Der 32-Jährige wird auch beschuldigt, am Tag darauf Katzenstreu und Flohmittel im Wert von umgerechnet rund 560 Euro geklaut zu haben.
Fabergé-Ei um Rekordspreis versteigert
Das verschluckte Fabergé-Ei ist übrigens lange nicht das wertvollste seiner Art. Gerade ist das Winter-Ei in London versteigert worden – um umgerechnet 26 Millionen Euro. Laut dem Aktionshaus Christie‘s ist das „ein neuer Weltrekord für ein Fabergé-Werk.“ Das Winter-Ei aus Bergkristall ist mit 4500 Diamanten besetzt. Im Inneren ist ein herausnehmbarer Mini-Blumenstrauß aus Quarz, Platin und Gold. Ein russischer Zar hatte das Ei 1913 beim Juwelier Carl Fabergé in Auftrag gegeben. Wer das Ei nun ersteigert hat, ist nicht bekannt.
