LIVE ab 20.30 Uhr: Sturm im Nachtrag gegen Tirol!

Im 15. Anlauf will man diese Serie beenden, auch wenn in Graz die Trauben sehr hoch hängen. Sturm „ist und bleibt die beste Mannschaft Österreichs, die zuletzt keine gute Phase gehabt hat, aber am Sonntag ein gutes Auswärtsspiel in Hartberg gemacht hat und dort auch den Sieg verdient eingefahren hat. Wir wissen, dass wir eine richtig, richtig gute Leistung brauchen, um dort etwas mitzunehmen, aber wissen auch, dass wir sie mit einem mutigen und intensiven Fußball verwunden können“, erklärte Trainer Philipp Semlic. Mit einem historischen Erfolg würde sein Team bis auf einen Punkt an die Top-6 und damit die Meistergruppen-Plätze heranrücken.