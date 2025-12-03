Fans spotten über Kims protzige Weihnachtsdeko

„Warum braucht jemand so viele Weihnachtsbäume im Haus?“ Kim Kardashians Hater sind der Meinung, dass sie für das neue Festtags-Makeover in ihrer Villa die Rute verdient habe. Der Grund ist ihre „angeberische“ und „völlig übertriebene“ Weihnachtsdeko, zu der Dutzende Christbäume gehören.
In ihrer Instagram-Story hatte Kardashian ein Video gepostet, in dem ihr langer Hausflur zu sehen ist. Und dort reihen sich zahlreiche, beleuchtete Weihnachtsbäume, die alle großzügig mit Kunstschnee bedeckt sind, aneinander.
„Es ist total verrückt!“
„Okay, wir sind gerade mit den Weihnachtsvorbereitungen fertig geworden“, berichtet die Reality-Show-Queen im Clip. „Ich kann euch nicht mal ansatzweise beschreiben, wie das hier riecht und sich anfühlt.“
Und sie musste sogar selbst ein bisschen über ihre nicht gerade dezente Weihnachtsdeko staunen: „Es ist total verrückt. Schaut euch diesen Flur an!“
„Kalt, leer, lieblos!“
Doch die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Viele ihrer Fans kritisierten, dass die 45-Jährige eindeutig über das Ziel hinausgeschossen sei. Einer schrieb: „Du solltest besser ein paar der Bäume an Familien spenden, die sich keinen einzigen leisten können.“
Ein anderer meinte: „Sieht aus wie ein Lagerraum für Bäume und wirkt für mich total kalt, leer und lieblos!“ „Absolut übertrieben – DESHALB hast du die Anwaltsprüfung nicht gepackt“, ätzte ein weiterer User und spielte auf Kims Prüfungs-Pleite beim California Bar Exam an.
Protz und Prunk zum Fest
Dass Kim es zu Weihnachten gerne übertreibt, ist nichts Neues. 2023 präsentierte die SKIMS-Gründerin die Bäume in ihrem Vorgarten, die komplett in strahlend weiße Lichter gehüllt waren.
Dazu zeigte sich die vierfache Promi-Mutter gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter North West neben Designer-Bäumen im Haus. Diese waren mit sündhaft teuren schwarzen und weißen Chanel-Kugeln geschmückt.
