Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ganzer „Wald“ im Flur

Fans spotten über Kims protzige Weihnachtsdeko

Society International
03.12.2025 17:00
Kim Kardashian protzt zu Weihnachten und wird von ihren Fans harsch kritisiert.
Kim Kardashian protzt zu Weihnachten und wird von ihren Fans harsch kritisiert.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/kimkardashian, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)

„Warum braucht jemand so viele Weihnachtsbäume im Haus?“ Kim Kardashians Hater sind der Meinung, dass sie für das neue Festtags-Makeover in ihrer Villa die Rute verdient habe. Der Grund ist ihre „angeberische“ und „völlig übertriebene“ Weihnachtsdeko, zu der Dutzende Christbäume gehören.

0 Kommentare

In ihrer Instagram-Story hatte Kardashian ein Video gepostet, in dem ihr langer Hausflur zu sehen ist. Und dort reihen sich zahlreiche, beleuchtete Weihnachtsbäume, die alle großzügig mit Kunstschnee bedeckt sind, aneinander.

„Es ist total verrückt!“
„Okay, wir sind gerade mit den Weihnachtsvorbereitungen fertig geworden“, berichtet die Reality-Show-Queen im Clip. „Ich kann euch nicht mal ansatzweise beschreiben, wie das hier riecht und sich anfühlt.“

Selbst Kim Kardashian ist überwältigt von den zahlreichen Christbäumen, die ihren Flur ...
Selbst Kim Kardashian ist überwältigt von den zahlreichen Christbäumen, die ihren Flur schmücken.(Bild: instagram.com/kimkardashian)

Und sie musste sogar selbst ein bisschen über ihre nicht gerade dezente Weihnachtsdeko staunen: „Es ist total verrückt. Schaut euch diesen Flur an!“

„Kalt, leer, lieblos!“
Doch die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Viele ihrer Fans kritisierten, dass die 45-Jährige eindeutig über das Ziel hinausgeschossen sei. Einer schrieb: „Du solltest besser ein paar der Bäume an Familien spenden, die sich keinen einzigen leisten können.“

Bei den Fans kommt Kim Kardashians protzige Weihnachtsdeko nicht wirklich gut an.
Bei den Fans kommt Kim Kardashians protzige Weihnachtsdeko nicht wirklich gut an.(Bild: instagram.com/kimkardashian)

Ein anderer meinte: „Sieht aus wie ein Lagerraum für Bäume und wirkt für mich total kalt, leer und lieblos!“ „Absolut übertrieben – DESHALB hast du die Anwaltsprüfung nicht gepackt“, ätzte ein weiterer User und spielte auf Kims Prüfungs-Pleite beim California Bar Exam an.

Protz und Prunk zum Fest
Dass Kim es zu Weihnachten gerne übertreibt, ist nichts Neues. 2023 präsentierte die SKIMS-Gründerin die Bäume in ihrem Vorgarten, die komplett in strahlend weiße Lichter gehüllt waren.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian schockiert: TV-Star spricht über „geringe Hirnaktivität“ – und will das nicht ...
Reality-Star geschockt
Kardashians Scan zeigte „geringe Hirnaktivität“
01.12.2025
Social-Media-Kracher
Kim Kardashian erleidet Luxus-„Schiffbruch“
24.11.2025

Dazu zeigte sich die vierfache Promi-Mutter gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter North West neben Designer-Bäumen im Haus. Diese waren mit sündhaft teuren schwarzen und weißen Chanel-Kugeln geschmückt.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
309.316 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.498 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.173 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
797 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Society International
Laut Spotify Wrapped
Streaming: Dieser Künstler entthront Taylor Swift
Ganzer „Wald“ im Flur
Fans spotten über Kims protzige Weihnachtsdeko
Dreh mit Chalamet
Gwyneth Paltrow enthüllt peinlichen Moment am Set
Erholt sich nach OP
Kastelruther Spatzen: Sohn springt für Sänger ein
Mit Thomas Gottschalk
Auch Schöneberger und Jauch beenden RTL-Spielshow
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf