Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gabalier betroffen

Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor

Kärnten
03.12.2025 17:00
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.
Der Bau der Apartmentanlage ist rechtswidrig erfolgt – er soll abgerissen werden.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Ein Apartment-Komplex im touristischen Kerngebiet von Velden am Wörthersee beschäftigt die Behörden. Das Gebäude ist ein Schwarzbau und soll abgerissen werden. Betroffen davon ist auch ein Promi, der dort eine Wohnung besitzt.

0 Kommentare

Die Apartmentanlage auf dem Seecorso mit Seeblick ist ein Schwarzbau. Das Gebäude wurde auf einem Grundstück errichtet, das als „Bauland – reines Kurgebiet“ gewidmet ist. Laut Gesetz sind dort vornehmlich Gast- und Beherbergungsbetriebe erlaubt.

Entstanden ist allerdings ein luxuriöser Komplex mit Eigentumswohnungen. Eine klare touristische Nutzung konnte nicht nachgewiesen werden. Auch Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier soll in der Anlage eine Wohnung besitzen, der somit ebenfalls der Abriss droht.

Der Veldener Gemeinderat hatte sich im Oktober gegen eine Abänderung des Teilbebauungsplanes für das betreffende Gebiet entschieden. Damit wurde nun die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land tätig. „Wir leiten jetzt ein Verwaltungsvollstreckungsverfahren ein“, berichtet Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Der Akt der Gemeinde sei inzwischen der Behörde übermittelt worden.

Lesen Sie auch:
Für das Objekt am Seecorso, in dem auch Andreas Gabalier eine Wohnung besitzt, fehlt die ...
Gemeinderat beschloss
Keine Änderung für Schwarzbau am Wörthersee
01.10.2025
Krone Plus Logo
Promi kaufte Wohnung
Aufregung um Luxus-Apartments am Wörthersee
30.05.2024

Solche Verfahren seien in einem kleineren Rahmen nichts Außergewöhnliches, erklärt Riepan, in einer solchen Größenordnung ist dies allerdings noch nicht vorgekommen. Der verpflichtenden Partei werde nun eine Frist – im Normalfall beträgt sie sechs Monate –  gesetzt, in welcher der Komplex abgerissen werden muss. 

„Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen, so holt die Behörde Kostenvoranschläge bei Baufirmen ein und würde dann eines mit dem Abriss beauftragen“, so der Bezirkshauptmann weiter.

Es bleibt in dem Fall allerdings spannend. Denn die Eigentümer hätten noch das Recht, Rechtsmittel gegen das Verwaltungsvollstreckungsverfahren einzubringen. Seitens der Bezirkshauptmannschaft geht man davon aus, dass das Verfahren länger dauern wird.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
309.316 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.498 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.173 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
797 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Kärnten
Gabalier betroffen
Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor
Peršmanhof-Skandal
Amtsmissbrauch? Drei Beamte im Visier der Justiz
Neuheit in Österreich
Die erste Trafostation aus Holz steht im Gailtal
DJs und House-Musik
Unternehmer-Duo bringt neues Event in die Berge
Abenteuer Lesen
Weihnachtsabenteuer für neugierige Lesefüchse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf