Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor

Solche Verfahren seien in einem kleineren Rahmen nichts Außergewöhnliches, erklärt Riepan, in einer solchen Größenordnung ist dies allerdings noch nicht vorgekommen. Der verpflichtenden Partei werde nun eine Frist – im Normalfall beträgt sie sechs Monate – gesetzt, in welcher der Komplex abgerissen werden muss.