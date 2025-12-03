Schwarzbau in Velden: Behörde bereitet Abriss vor

Ein Apartment-Komplex im touristischen Kerngebiet von Velden am Wörthersee beschäftigt die Behörden. Das Gebäude ist ein Schwarzbau und soll abgerissen werden. Betroffen davon ist auch ein Promi, der dort eine Wohnung besitzt.
Die Apartmentanlage auf dem Seecorso mit Seeblick ist ein Schwarzbau. Das Gebäude wurde auf einem Grundstück errichtet, das als „Bauland – reines Kurgebiet“ gewidmet ist. Laut Gesetz sind dort vornehmlich Gast- und Beherbergungsbetriebe erlaubt.
Entstanden ist allerdings ein luxuriöser Komplex mit Eigentumswohnungen. Eine klare touristische Nutzung konnte nicht nachgewiesen werden. Auch Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier soll in der Anlage eine Wohnung besitzen, der somit ebenfalls der Abriss droht.
Der Veldener Gemeinderat hatte sich im Oktober gegen eine Abänderung des Teilbebauungsplanes für das betreffende Gebiet entschieden. Damit wurde nun die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land tätig. „Wir leiten jetzt ein Verwaltungsvollstreckungsverfahren ein“, berichtet Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Der Akt der Gemeinde sei inzwischen der Behörde übermittelt worden.
Solche Verfahren seien in einem kleineren Rahmen nichts Außergewöhnliches, erklärt Riepan, in einer solchen Größenordnung ist dies allerdings noch nicht vorgekommen. Der verpflichtenden Partei werde nun eine Frist – im Normalfall beträgt sie sechs Monate – gesetzt, in welcher der Komplex abgerissen werden muss.
„Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen, so holt die Behörde Kostenvoranschläge bei Baufirmen ein und würde dann eines mit dem Abriss beauftragen“, so der Bezirkshauptmann weiter.
Es bleibt in dem Fall allerdings spannend. Denn die Eigentümer hätten noch das Recht, Rechtsmittel gegen das Verwaltungsvollstreckungsverfahren einzubringen. Seitens der Bezirkshauptmannschaft geht man davon aus, dass das Verfahren länger dauern wird.
