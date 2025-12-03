Deshalb entgleiste die Straßenbahn in Innsbruck

Für das Wenden seiner Straßenbahngarnitur stellte der Fahrer in der Tiroler Landeshauptstadt eine Weiche um. Dies hat der Lenker einer anderen Straßenbahn vermutlich nicht oder erst zu spät bemerkt, eine Doppelgarnitur entgleiste daraufhin.
Der spektakuläre Zwischenfall ereignete sich, wie berichtet, am Dienstag gegen 14.40 Uhr am Leipziger Platz. Nach einem Verkehrsunfall musste die Amraser Straße gesperrt werden. Der Fahrer einer an dem Unfall unbeteiligten Garnitur der Linie 3 der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) bereitete wegen der Sperre ein Wendemanöver vor. Dazu musste er eine Weiche umstellen.
Mit vordersten Rädern schon über Weiche
„Während er zum Wagen zurückging, fuhr eine Doppelgarnitur der Linie 5 in den Bereich ein und mit den vordersten Rädern bereits über die Weiche“, schildert Harald Jösslin, Betriebsleiter der IVB. Die Garnitur der Linie 5 fuhr daraufhin retour, wodurch es wegen der falsch gestellten Weiche zur Entgleisung kam.
Fahrgäste nicht in Gefahr
Die Fahrgäste waren bei dem Zwischenfall laut Betriebsleiter Jösslin nie gefährdet, für sie setzte es nur einen großen Schreck.
Einschränkungen im Straßenbahnverkehr
Eine Folge der Entgleisung waren freilich massive Einschränkungen im Straßenbahnverkehr im Laufe des gesamten Nachmittags. Denn der musste großflächig eingestellt werden, um die entgleiste Garnitur wieder zurück in die Schienen heben zu können. „Dies hat wegen des großen Gewichts einige Zeit benötigt“, sagt Harald Jösslin.
Bergung um 18.15 Uhr beendet
Um den Ausfall zu kompensieren, setzten die IVB in der Zeit einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen dem Hauptbahnhof und der Reichenau ein. Laut Jösslin waren die Arbeiten gegen 18.15 Uhr beendet, zu diesem Zeitpunkt wurde der Straßenbahnverkehr wieder planmäßig aufgenommen. Letztendlich blieb es bei dem ungewöhnlichen Zwischenfall zum Glück nur bei Sachschaden – ohne Verletzte.
