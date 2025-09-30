Autofahrer kracht wegen Zigarette in geparkten Pkw

Kurz vor 15 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Pkw auf dem Josef-Mayr-Nusser-Weg in Innsbruck in nördlicher Richtung unterwegs. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam der Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Pkw“, heißt es seitens der Polizei. Dem jungen Tiroler war eine Zigarette in den Fußraum gefallen, die er aufheben wollte.