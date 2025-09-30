Autofahrer kracht wegen Zigarette in geparkten Pkw

Weil ihm während der Fahrt eine Zigarette hinuntergefallen ist und er diese aufheben wollte, krachte am Dienstagnachmittag in Innsbruck ein 18-Jähriger mit seinem Pkw in ein geparktes Auto. Der junge Einheimische, der auch zu schnell unterwegs gewesen sein dürfte, wurde leicht verletzt.
Kurz vor 15 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Pkw auf dem Josef-Mayr-Nusser-Weg in Innsbruck in nördlicher Richtung unterwegs. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam der Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Pkw“, heißt es seitens der Polizei. Dem jungen Tiroler war eine Zigarette in den Fußraum gefallen, die er aufheben wollte.
Drei Autos beschädigt
Der geparkte Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres Auto geschoben. „Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Innsbrucker Klinik gebracht“, so die Exekutive. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
