Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Patent aufgetaucht

Werden VWs künftig mit den Augen gesteuert?

Motor
01.10.2025 06:01
(Bild: Volkswagen)

Touchflächen am Lenkrad haben die Kunden verärgert, mittlerweile verbaut VW wieder Tasten. Doch jetzt scheinen sie in Wolfsburg vollends in der Kreativkiste übernachtet haben: Sie haben ein Bediensystem patentieren lassen, das mit den Augen gesteuert wird.

0 Kommentare

Der Grundgedanke ist nachvollziehbar: Moderne Autos bieten immer mehr Funktionen, die sich in verschachtelten Bildschirmmenüs verstecken oder über unzählige Schalter erreichbar sind. Das eine lenkt ab, das andere ist vielen zu unelegant und zu kostenintensiv. VW will mit der Blicksteuerung Ordnung schaffen und das Cockpit aufräumen. Weniger Knöpfe, weniger Touch-Flächen, mehr Übersicht.

Und so kam man bei VW auf die Idee, nur noch ein einziges Bedienelement zu verwenden und dieses mit Blicksteuerung zu kombinieren.

Das System funktioniert nach dem Prinzip „sehen – bedienen - fertig“. Der Fahrer blickt auf das Bauteil, das er ansteuern möchte – den Außenspiegel, das Schiebedach, die Klimaanlage oder die Sitzheizung. Sensoren registrieren den Blick, und per Controller am Lenkrad oder in der Mittelkonsole wird die Funktion aktiviert.

Ein kurzer Blick nach oben und ein Knopfdruck, schon fährt das Glasdach zurück. Ein Seitenblick und eine Bewegung des Steuerpads – der Spiegel verstellt sich. Damit der Fahrer weiß, dass der Blick erkannt wurde, soll es Rückmeldungen über Displays, Soundeffekte oder Vibrationen geben.

Doch Kritiker dürften sofort einwenden: Ist es wirklich sicherer, wenn Fahrer erst eine Funktion anstarren müssen, um sie bedienen zu können? Was passiert, wenn man versehentlich auf das Radio schielt und plötzlich die Musik losdröhnt, obwohl man eigentlich den Scheibenwischer einschalten wollte? Und was, wenn die Sonne blendet und der Blicksensor die Bewegung falsch interpretiert?

Interessant ist auch, dass VW das System von vornherein erweiterbar plant. In den Patentschriften ist von Sprachsteuerung, Gestenerkennung und sogar holografischen Anzeigen die Rede, die mit der Blicksteuerung kombiniert werden könnten. Denkbar wäre auch ein Einsatz im Bereich barrierefreies Fahren – für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit könnte die Technologie einen echten Fortschritt bringen.

Ob es jemals so weit kommt, ist fraglich. Volkswagen musste zuletzt heftige Kritik für seine Touch-Bedienung einstecken und versprach, wieder mehr klassische Knöpfe in seine Fahrzeuge zurückzubringen. Das Blicksystem könnte also genauso gut in der Schublade der „zu verrückten Ideen“ verschwinden wie so viele andere Patente zuvor.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die neue Generation
Audi Q3: Kreativ-Lichtgestalt für echte Autofahrer
Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
243.740 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
156.449 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Formel 1
Formel 1: Neue Strecke bricht bereits alle Rekorde
111.590 mal gelesen
Die Formel 1 gastiert 2026 in Madrid.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1649 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Motor
Patent aufgetaucht
Werden VWs künftig mit den Augen gesteuert?
Megaprojekt vor Aus?
USA: Trump friert Millionen für Mercedes ein
Boxer aus China
Kommt dieses Achtzylinder-Motorrad bald zu uns?
Probefahrt zu riskant
Millionen-Bolide steht in Klagenfurt zum Verkauf
Fahrsicherheit
Sicherer Start für Führerscheinneulinge

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf