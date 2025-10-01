Werden VWs künftig mit den Augen gesteuert?

Doch Kritiker dürften sofort einwenden: Ist es wirklich sicherer, wenn Fahrer erst eine Funktion anstarren müssen, um sie bedienen zu können? Was passiert, wenn man versehentlich auf das Radio schielt und plötzlich die Musik losdröhnt, obwohl man eigentlich den Scheibenwischer einschalten wollte? Und was, wenn die Sonne blendet und der Blicksensor die Bewegung falsch interpretiert?