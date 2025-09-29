Anwohnerparken in Graz wird ausgeweitet

„Sinnvolle Maßnahme“

„Das Anwohnerparken sorgt dafür, dass Menschen, die hier leben, auch tatsächlich einen Platz in ihrer Nähe finden. Es ist eine sinnvolle Maßnahme, die den Alltag der Bewohner spürbar erleichtert – genau darum geht es“, ist Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Auch der Leonharder Bezirksvorsteher von Koalitionspartner KPÖ. Andreas Nitsche, ist zufrieden: „Der Bezirksrat begrüßt diese Maßnahme als klares Zeichen für eine bürgernahe Verkehrspolitik und sieht darin einen Erfolg im Sinne der Anliegen der Bevölkerung.“