Anwohnerparken in Graz wird ausgeweitet

Das Anwohnerparken in Graz wird weiter ausgebaut: Nach Uni- und Neutorviertel werden nun auch in St. Leonhard 25 Prozent der Stellplätze für Bewohner reserviert.
Für Besucher und Pendler hat das Anwohnerparken in Graz die Parkplatzsituation noch einmal verschärft – für die Bewohner war die Einführung zweifellos alternativlos. Nach dem Uni- und Neutorviertel wird die Regelung nun auf St. Leonhard ausgeweitet. Das geplante Gebiet umfasst weite Teile des Herz-Jesu-Viertels sowie kleinere Teile von Waltendorf – grob gesagt, der Bereich zwischen Elisabethstraße, Meran- und Plüddemanngasse, Schörgelgasse, Mandel- und Glacisstraße.
„Sinnvolle Maßnahme“
„Das Anwohnerparken sorgt dafür, dass Menschen, die hier leben, auch tatsächlich einen Platz in ihrer Nähe finden. Es ist eine sinnvolle Maßnahme, die den Alltag der Bewohner spürbar erleichtert – genau darum geht es“, ist Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Auch der Leonharder Bezirksvorsteher von Koalitionspartner KPÖ. Andreas Nitsche, ist zufrieden: „Der Bezirksrat begrüßt diese Maßnahme als klares Zeichen für eine bürgernahe Verkehrspolitik und sieht darin einen Erfolg im Sinne der Anliegen der Bevölkerung.“
Rund ein Viertel der Stellplätze wird im oben angeführten Bereich für Anwohner reserviert. Für Berechtigte entfallen keine zusätzlichen Anträge oder Kosten. Bestehende Ausnahmegenehmigungen bleiben aufrecht – auch Menschen mit Behinderung sind parkberechtigt.
