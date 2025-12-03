Human Rights Watch kritisiert FIFA-Friedenspreis!

Human Rights Watch verwies auf einen Fall beim Finale der Klub-WM im MetLife Stadium in New York im Juli. Dort habe ein fußballbegeisterter Vater mit einer kleinen Drohne ein Familienfoto auf dem angrenzenden Parkplatz des Stadions machen wollen. Doch dann sei der Vater, der mit seinen 10- und 14-jährigen Söhnen das Spiel genießen wollte, festgenommen und an die Einwanderungsbehörde ICE übergeben worden, sagte Worden. „Ein geringfügiger Verstoß gegen die Drohnenvorschriften führte zu einer dreimonatigen Haft und schließlich zur Abschiebung“, beklagte die Sprecherin. Der Fall sei der Menschenrechtsorganisation erst jetzt bekannt geworden, der Vater sei ein Asylbewerber mit Arbeitserlaubnis gewesen.