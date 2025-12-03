Frauen-EM 2029 findet in Deutschland statt

Der DFB setzte sich am Mittwoch in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch. Es wird das erste große Frauenfußball-Turnier in Deutschland seit der WM 2011. Eine Frauen-EM gab es in Deutschland zuvor 1989 und 2001.