Zum dritten Mal

Frauen-EM 2029 findet in Deutschland statt

Frauenfußball
03.12.2025 17:16
Spanien gewann am Dienstag die Nations League gegen Deutschland – beide Teams dürften in vier ...
Spanien gewann am Dienstag die Nations League gegen Deutschland – beide Teams dürften in vier Jahren bei der EM in unserem Nachbarland auch zum Favoritenkreis gehören.(Bild: AP)

Die Frauen-Fußball-EM findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt.

0 Kommentare

Der DFB setzte sich am Mittwoch in Nyon bei der Wahl durch das UEFA-Exekutivkomitee gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch. Es wird das erste große Frauenfußball-Turnier in Deutschland seit der WM 2011. Eine Frauen-EM gab es in Deutschland zuvor 1989 und 2001.

DFB verspricht volle Stadien
Der DFB hatte in seinem Werben um die Stimmen der UEFA-Delegierten vor allem auf das Versprechen voller, großer Stadien und damit verbunden auch finanziellen Erfolg gesetzt. Zumindest eine schwarze Null soll herausspringen, bisher mussten die wirtschaftlichen Verluste einer Frauen-EM stets querfinanziert werden. Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg.

