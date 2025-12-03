Ex-Pornhub-Besitzer schielt auf Lukoil-Einstieg

Deal müsste von USA bewilligt werden

Die USA haben gegen Lukoil – den größten privaten Ölproduzenten Russlands – Sanktionen verhängt, um den Druck auf Moskau im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu erhöhen. Die Maßnahmen zwingen das Unternehmen, internationale Vermögenswerte zu veräußern. Seit das US-Finanzministerium im vergangenen Monat grundsätzlich Gespräche mit Lukoil erlaubt hat, ist das Interesse potenzieller Käufer gestiegen.