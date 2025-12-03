Vorteilswelt
Österreicher will Deal

Ex-Pornhub-Besitzer schielt auf Lukoil-Einstieg

Wirtschaft
03.12.2025 17:52
Die russische Lukoil hat international durch die US-Sanktionen massiv zu kämpfen – nun könnte ...
Die russische Lukoil hat international durch die US-Sanktionen massiv zu kämpfen – nun könnte ein prominenter Österreicher einsteigen.(Bild: AFP/NIKOLAY DOYCHINOV)

Der frühere österreichische Pornhub-Eigentümer Bernd Bergmair sorgt erneut für Aufmerksamkeit: Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat der österreichische Geschäftsmann Interesse an Auslandsbeteiligungen des russischen Ölkonzerns Lukoil angemeldet. Dafür soll er sich direkt an das US-Finanzministerium gewandt haben

Die Meldung kommt in einer Phase, in der der russische Öl-Gigant aufgrund von US-Sanktionen wesentliche Teile seines internationalen Vermögens verkaufen muss.

Bergmair: „Großartige Investition“
Bergmair ließ über einen Anwalt mitteilen, „Lukoil International GmbH wäre offensichtlich eine großartige Investition, und jeder könnte sich glücklich schätzen, diese Vermögenswerte zu besitzen.“ Gleichzeitig betonte er, sich grundsätzlich nicht konkret zu potenziellen Investitionen zu äußern. Das US-Finanzministerium kommentierte den Vorgang auf Anfrage nicht.

Die Lukoil International firmiert nach wie vor an nobler Adresse in Wien – mit dem Einstieg von ...
Die Lukoil International firmiert nach wie vor an nobler Adresse in Wien – mit dem Einstieg von Bergmair würde den russischen Konzern wohl zum Teilen in Österreich halten.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Deal müsste von USA bewilligt werden
Die USA haben gegen Lukoil – den größten privaten Ölproduzenten Russlands – Sanktionen verhängt, um den Druck auf Moskau im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu erhöhen. Die Maßnahmen zwingen das Unternehmen, internationale Vermögenswerte zu veräußern. Seit das US-Finanzministerium im vergangenen Monat grundsätzlich Gespräche mit Lukoil erlaubt hat, ist das Interesse potenzieller Käufer gestiegen.

Die Genehmigung für Verhandlungen gilt bis 13. Dezember. Ein tatsächliches Geschäft müsste im Anschluss ebenfalls vom US-Finanzministerium bewilligt werden. Insidern zufolge haben sich auch Exxon Mobil und Chevron an die US-Behörden gewandt.

Lesen Sie auch:
Die USA stoppten den Notverkauf des Ölriesen – damit läuft die Zeit für Lukoil langsam, aber ...
Lukoil schon angezählt
US-Sanktionen bringen Putins Ölriesen ins Wanken
14.11.2025
Wegen US-Widerstands
Verkauf von Wiener Lukoil-Auslandstochter gestoppt
07.11.2025
Nach nur wenigen Tagen
Massive Kritik: Austria trennt sich von Sponsor
23.10.2025

Unternehmen sitzt bereits in Wien
Die in Wien ansässige Lukoil International GmbH hält laut Unterlagen aus dem Jahr 2024 Vermögenswerte im Wert von rund 22 Milliarden Dollar (etwa 19 Milliarden Euro). Dazu gehören Raffinerien in Europa, Beteiligungen an Ölfeldern in Kasachstan, Usbekistan, dem Irak und Mexiko sowie ein internationales Tankstellennetz.

Umtriebiger Unternehmer
Bergmair war bis 2023 Mehrheitseigentümer des Unternehmens MindGeek, Betreiber von Plattformen wie Pornhub und YouPorn. Das Unternehmen wurde anschließend an eine kanadische Beteiligungsgesellschaft verkauft. Zuvor arbeitete Bergmair in den 1990er-Jahren als Investmentbanker bei Goldman Sachs in New York. Die „Sunday Times Rich List“ schätzte sein Vermögen 2021 auf mindestens 1,2 Milliarden Pfund (derzeit etwa 1,36 Milliarden Euro).

Porträt von krone.at
krone.at
