Norwegischer Doppelsieg – Österreicher weit hinten

Die norwegischen Biathleten haben den ersten Weltcup-Einzelbewerb nach dem Rücktritt der Bö-Brüder dominiert!
Johan-Olav Botn feierte am Mittwoch in Östersund über 20 Kilometer dank makellosem Schießen und Laufbestzeit vor dem ebenfalls fehlerfreien Martin Uldal (+57,7 Sekunden) seinen Premierensieg.
2,3 Sekunden hinter Uldal verhinderte der Schwede Sebastian Samuelsson vor Sivert Guttorm Bakken und Sturla Holm Laegreid einen noch größeren Triumph für Norwegen.
Eder 4:29,3 Minuten hinter Sieger
Simon Eder wurde 25. Der Routinier aus Salzburg traf 18 der 20 Scheiben und lag inklusive der beiden Strafminuten 4:29,3 Minuten hinter dem Sieger.
Im Frauen-Rennen am Dienstag war Anna Gandler als beste ÖSV-Athletin 19. geworden. Am Wochenende folgen in Schweden noch Sprint und Verfolgung für beide Geschlechter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.