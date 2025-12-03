Vorteilswelt
Biathlon in Östersund

Norwegischer Doppelsieg – Österreicher weit hinten

Wintersport
03.12.2025 17:21
Johan-Olav Botn
Johan-Olav Botn(Bild: AFP/HANNA BRUNLOF)

Die norwegischen Biathleten haben den ersten Weltcup-Einzelbewerb nach dem Rücktritt der Bö-Brüder dominiert!

Johan-Olav Botn feierte am Mittwoch in Östersund über 20 Kilometer dank makellosem Schießen und Laufbestzeit vor dem ebenfalls fehlerfreien Martin Uldal (+57,7 Sekunden) seinen Premierensieg.

2,3 Sekunden hinter Uldal verhinderte der Schwede Sebastian Samuelsson vor Sivert Guttorm Bakken und Sturla Holm Laegreid einen noch größeren Triumph für Norwegen.

Eder 4:29,3 Minuten hinter Sieger
Simon Eder wurde 25. Der Routinier aus Salzburg traf 18 der 20 Scheiben und lag inklusive der beiden Strafminuten 4:29,3 Minuten hinter dem Sieger.

Im Frauen-Rennen am Dienstag war Anna Gandler als beste ÖSV-Athletin 19. geworden. Am Wochenende folgen in Schweden noch Sprint und Verfolgung für beide Geschlechter.

krone Sport
krone Sport
