Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mädchen stachen zu

Gerade strafmündig und schon eine Mordanklage

Gericht
03.12.2025 18:00
Im September sollen zwei vorbestrafte Mädchen beim Wiener Westbahnhof zugestochen haben.
Im September sollen zwei vorbestrafte Mädchen beim Wiener Westbahnhof zugestochen haben.(Bild: contacto@javitrapero.com)

Gewaltbereit und amtsbekannt: Zwei erst 15-jährige Mädchen müssen sich demnächst im Wiener Landl vor Geschworenen verantworten – wegen versuchten Mordes. In einem kleinen Park sollen sie auf einen Burschen losgegangen sein. Vor Gericht stehen die Jugendlichen nicht zum ersten Mal.

0 Kommentare

Gerichtssäle sind nicht fremd für die zwei Mädchen, auch verurteilt wurden sie schon. Sie besuchen keine Schule, machen keine Ausbildung und sorgen in dem Krisenzentrum, in dem sie wohnen, nur für Probleme. Und nun kennen sie auch die Justizanstalt Josefstadt von innen – und das mit gerade einmal 15 Jahren. Denn die Jugendlichen sitzen in U-Haft, die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits nicht rechtswirksam Anklage erhoben. Es geht um nichts Geringeres als versuchten Mord.

Mädchen als Verstärkung geholt
Es begann mit einem wohl belanglosen Streit zwischen zwei Burschen am Emil-Maurer-Platz beim Wiener Westbahnhof. Der beteiligte 17-jährige Syrer holte sich Verstärkung – die beiden befreundeten Mädchen. Denn, dass sie gewaltbereit sind und Vorstrafen wegen schwerer Körperverletzung haben, ist im Umfeld bekannt.

Mit Tatwaffe in der Bauchtasche verhaftet
Mit drei Messern bewaffnet sei das Trio dann auf das Opfer losgegangen, das sich schon auf einen Tisch in dem kleinen Park geflüchtet hatte. Dabei zielten die Stiche besonders auf den Kopf, Hals und die Schultern des Jugendlichen ab. Erst als Passanten „Polizei, Polizei!“ riefen, sollen die Angeklagten geflüchtet sein.

Anwältin Clara Abpurg verteidigt die Zweitangeklagte.
Anwältin Clara Abpurg verteidigt die Zweitangeklagte.(Bild: Sophie Pratschner)

Aber nicht lange: Die rumänische Zweitangeklagte, verteidigt von Anwältin Clara Abpurg, wurde rasch festgenommen, das verwendete Küchenmesser ragte aus ihrer Bauchtasche. Auch das Klappmesser der syrischen Erstangeklagten wurde im Park gefunden. Wo das Opfer zusammenbrach, sich gerade noch auf die Schienen schleppen konnte. Nur notfallmedizinische Versorgung verhinderte schlimmeres – wie seinen Tod.

Und deswegen müssen sich die zwei 15-Jährigen und der ältere Bursche demnächst den Geschworenen stellen, bestätigt Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Den Mädchen drohen bei anklagekonformen Verurteilungen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Dem 17-Jährigen bis zu 15 Jahre.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
309.316 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.498 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.173 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
797 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Gericht
Medium geklagt
Benko-Ehefrau siegte erneut nach „Scheidungs-Lüge“
Keinen Arzt gerufen
Warum Tierquäler mit milden Strafen davonkamen
Mädchen stachen zu
Gerade strafmündig und schon eine Mordanklage
Opfer ist blind
Giftmischerin: Geringere Strafe für Mordanschläge
Schriftliches Urteil
Bleiberecht für Anja Windl? Entscheidung offen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf