Gerade strafmündig und schon eine Mordanklage

Gerichtssäle sind nicht fremd für die zwei Mädchen, auch verurteilt wurden sie schon. Sie besuchen keine Schule, machen keine Ausbildung und sorgen in dem Krisenzentrum, in dem sie wohnen, nur für Probleme. Und nun kennen sie auch die Justizanstalt Josefstadt von innen – und das mit gerade einmal 15 Jahren. Denn die Jugendlichen sitzen in U-Haft, die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits nicht rechtswirksam Anklage erhoben. Es geht um nichts Geringeres als versuchten Mord.