Verschiebung! Herren-Abfahrt NICHT am Freitag

Odermatt in Beaver Creek der Favorit

So oder so: Österreichs Abfahrer jagen auf der „Raubvogelpiste“ den ersten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt seit März 2023. Das heißeste ÖSV-Eisen in der Königsdisziplin der Alpinen ist dabei Vincent Kriechmayr. Zwar ist ein Super-G keine Abfahrt, aber dass die Form der ÖSV-Speedtruppe stimmt, bewiesen sie mit den Rängen zwei bis vier durch Kriechmayr, Raphael Haaser und Stefan Babinsky in Copper Mountain. Der dortige Sieger ist auch der Favorit: Der Schweizer Marco Odermatt stand in Beaver Creek schon sieben Mal auf dem Podest und gewann dort bereits drei Super-G. Aber auch er wartet noch auf einen Abfahrtssieg in Beaver Creek.