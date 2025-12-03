Knauß: „Die Besten werden mich dafür hassen!“

„Der spinnt doch!“

Knauß: „Ich weiß, dass mich jetzt die Besten der Besten hassen werden dafür, wenn man sagt: ‘Du musst deinen Ski – und jetzt werde ich sehr technisch – statt 0,6 oder 0,8 in der Abfahrt, also sehr plan, jetzt 2,0 fahren.‘ Dann wird das im Vergleich dazu wie eine Schaukel. Aber es würde den Sport mit wenig Aufwand schon um einiges sicherer machen, weil du bei sperrigem, kalten Schnee diese Verschneider weniger oft hast und du auch mehr Reserve hast. Das wäre meiner Meinung nach ein billiger und notwendiger erster Schritt. Denn wir müssen definitiv irgendwo etwas finden, damit die Fliehkräfte für die Fahrer weniger werden. Aber rede mit denen, die den Sport dominieren, wie Odermatt, der sagt: Der spinnt doch! Weil es eben auch geil ist, mit diesen Skiern zu fahren.“