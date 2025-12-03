Benko-Ehefrau siegte erneut nach „Scheidungs-Lüge“

Öffentliche Bloßstellung

Das Medium wurde schließlich zu 1500 Euro Entschädigung verurteilt. Die Richterin erklärte in ihrer Urteilsbegründung, dass der im Online-Medium „morgenpost.de“ im März veröffentlichte Artikel über eine mutmaßliche Scheidung im Hause Benko dazu qualifiziert sei, „sowohl in die Privatsphäre von Frau Benko einzugreifen als diese auch in der Öffentlichkeit bloßzustellen.“ Zudem sei im Onlinebericht sogar über angebliche Scheidungsgründe gemutmaßt worden, was einen noch stärkeren Eingriff in die Privatsphäre Benkos darstelle.