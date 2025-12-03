Warum Tierquäler mit milden Strafen davonkamen

Die Verteidigung sah das anders: „Mein Mandant hat als Tierhalter im Rahmen seiner Möglichkeiten alles getan, um die erkrankten Kühe zu versorgen.“ Aufgrund seines erkrankten Bruders sei jedoch die Arbeit am Hof sehr stressig gewesen, führt die Anwältin ins Treffen. Der Verteidiger des Viehhändlers argumentierte, dass für seinen Mandanten das Leiden der Kuh nicht erkennbar gewesen sei: „Das Tier hat zwar ein dickes Bein gehabt, ist aber damals problemlos in das Transportfahrzeug gestiegen.“