Wiener Bowl-Kette hat Insolvenz angemeldet

Tatsächlich soll die Kette weitergeführt werden. Es gibt 76 Gläubigerinnen und Gläubiger, die planmäßig eine Quote von 20 Prozent erhalten. Diese müssen innerhalb von zwei Jahren nach der Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden. Erste Maßnahmen wurden laut Poke Flow bereits eingeleitet, damit die Standorte fortgeführt werden können. Insolvenzverwalterin ist Katharina Widhalm-Budak.