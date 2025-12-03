Hangrutschung droht: Südautobahn aktuell gesperrt

Die Sperre betrifft den Abschnitt zwischen Pinggau und Lafnitztal, bestätigt ein Sprecher der Asfinag. Auf einer Baustelle in einem Hang bei Pinkafeld hat sich das Erdreich auf einer Länge von etwa 30 Metern bewegt. Laut ÖAMTC mussten vor allem Autofahrer, die sich direkt im betroffenen Gebiet befanden, ausharren und konnten zunächst nicht abgeleitet werden. Ein Geologe wurde angefordert, um die Lage zu beurteilen.