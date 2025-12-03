Hangrutschung droht: Südautobahn aktuell gesperrt

Die Südautobahn (A2) ist am Mittwochnachmittag im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet gesperrt worden, weil im Bereich Pinkafeld ein Hang zum Teil abrutschte. Mehrere Kilometer Stau waren die Folge.
Die Sperre betrifft den Abschnitt zwischen Pinggau und Lafnitztal, bestätigt ein Sprecher der Asfinag. Auf einer Baustelle in einem Hang bei Pinkafeld hat sich das Erdreich auf einer Länge von etwa 30 Metern bewegt. Laut ÖAMTC mussten vor allem Autofahrer, die sich direkt im betroffenen Gebiet befanden, ausharren und konnten zunächst nicht abgeleitet werden. Ein Geologe wurde angefordert, um die Lage zu beurteilen.
Betonleitwände errichtet
Dazukommende Fahrzeuge werden abgeleitet. Zwischenzeitlich war der Stau bis zu sieben Kilometer lang. Der Südautobahn-Abschnitt ist wegen der Hangrutschgefahr derzeit in Fahrtrichtung Graz gesperrt. Es werden aktuell Betonleitwände errichtet, die Asfinag hofft, dass in der Nacht eine Fahrspur freigegeben werden kann.
