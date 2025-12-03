Österreich-Premiere von „Avatar: Fire and Ash“

Pandora ruft! Zum Start von „Avatar: Fire and Ash“ verlost krone.tv zusammen mit Cineplexx 45 × 2 Tickets für die exklusive Österreich-Premiere am 17. Dezember. James Cameron schickt dann Jake und Neytiri in ihr bisher emotionalstes & gefährlichstes Abenteuer. Ein Epos, das unmittelbar an den Vorgänger „The Way of Water“ anschließt und neue Clans, neue Bedrohungen und atemberaubende Bilder entfesselt.
Mit Avatar schrieb James Cameron 2009 Filmgeschichte – keine andere Kinowelt wurde so bildgewaltig und emotional inszeniert wie Pandora. The Way of Water setzte 2022 noch eins drauf und zeigte die Sulllys, wie sie zwischen Riffen, Tulkun und der Metkayina-Kultur um ihr Überleben ringen. Fire and Ash setzt nur wenige Wochen nach diesen dramatischen Ereignissen an. Die Familie trauert weiterhin um Neteyam und versucht, ihren Weg zurück ins Leben zu finden. Doch Frieden bleibt ein ferner Traum: Die Menschen der RDA sammeln sich erneut, Quaritch sinnt weiter auf Rache und am Horizont taucht eine Bedrohung auf, die sogar die Na’vi selbst spaltet.
Ein Abenteuer, das tiefer geht als je zuvor
Fire and Ash führt das Publikum erstmals in die Welt der Ash People, ein Clan, dessen Heimat einst von einem Vulkan verwüstet wurde. Verbittert und voller Zorn haben sie sich von Eywa abgewandt – ihr Leben im schwarzen Aschereich ist das düstere Gegenbild zur blühenden Natur Pandoras. Auch neue, spektakuläre Orte werden entdeckt: Die Wind Traders, ein nomadischer Clan, der in riesigen schwebenden Gondeln durch die Lüfte zieht, erweitern Pandora um eine völlig neue visuelle Dimension.
Emotional im Zentrum steht diesmal Lo’ak, der nach dem Tod seines Bruders seinen Platz sucht – und langsam zur Stimme des Films wird. James Cameron betont selbst, wie sehr dieser Teil der Story aus den Konsequenzen von The Way of Water erwächst.
Seien Sie bei der Österreich-Premiere dabei
krone.tv, Cineplexx & Hitschies laden zur großen Österreich-Premiere am 17. Dezember in der Millennium-City Wien ein und Sie können Karten für dieses Event gewinnen. Wir verlosen zusammen mit Cineplexx insgesamt 45x2 Tickets.
Wann: Mittwoch, 17. Dezember
Ort: Cineplexx Millennium City, Wien
Kartenausgabe: 18:00 – 18:45 Uhr
Filmstart: 19:00 Uhr
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss am 10. Dezember, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Guten Morgen“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
