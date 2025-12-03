Österreich-Premiere von „Avatar: Fire and Ash“

Mit Avatar schrieb James Cameron 2009 Filmgeschichte – keine andere Kinowelt wurde so bildgewaltig und emotional inszeniert wie Pandora. The Way of Water setzte 2022 noch eins drauf und zeigte die Sulllys, wie sie zwischen Riffen, Tulkun und der Metkayina-Kultur um ihr Überleben ringen. Fire and Ash setzt nur wenige Wochen nach diesen dramatischen Ereignissen an. Die Familie trauert weiterhin um Neteyam und versucht, ihren Weg zurück ins Leben zu finden. Doch Frieden bleibt ein ferner Traum: Die Menschen der RDA sammeln sich erneut, Quaritch sinnt weiter auf Rache und am Horizont taucht eine Bedrohung auf, die sogar die Na’vi selbst spaltet.