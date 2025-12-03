Athletic Bilbao gegen Real Madrid ab 19 Uhr LIVE

Wegen einer Schwächephase zuletzt hat Real Madrid die Tabellenführung in der spanischen La Liga an Barcelona verloren. Heute müssen die „Königlichen“ bei Athletic Bilbao ran. Mit sportkrone.at sind Sie ab 19 Uhr live dabei (siehe Ticker unten).
Hier gibt es den Liveticker:
Im vorgezogenen Spiel der 19. Runde, die eigentlich erst im Jänner über die Bühne geht, will Real wieder in die Spur kommen – zuletzt hatten die Madrilenen in der Liga mehrfach Federn lassen.
Bilbao rangiert derzeit an der achten Stelle und schnuppert an den Europacup-Plätzen.
