Beliebter Trend
Kein Scherz: Londoner ohne Hose in der U-Bahn
Wieder haben Dutzende Bürger der britischen Hauptstadt auf die tiefen Temperaturen gepfiffen und die „No Trousers Tube Ride“ gefeiert – die Fahrt in Unterwäsche.
Einmal im Jahr treffen sich die Menschen in Chinatown, um gemeinsam zur U-Bahn zu gehen und für ein paar Stationen die Hosen auszuziehen. Komplette Nacktheit blieb untersagt. Menschen mit Hosen machten Fotos von Menschen ohne. Das Wetter spielte nicht so richtig mit, bei etwa sechs Grad Celsius war es frisch und windig, in der U-Bahn störte das aber natürlich weniger.
Der Trend des Ohne-Hose-Fahrens begann eigentlich in New York als „No Pants Subway Ride“, erfreut sich mittlerweile aber auch in der britischen Hauptstadt großer Beliebtheit. Die Organisatoren hatten dazu aufgerufen, sich untenrum so gewöhnlich wie möglich zu kleiden, damit es so aussieht, als hätte man die Hose schlicht vergessen.
