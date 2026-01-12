Staatsanleihen, nein danke

Anleihen hingegen wurden Privatanlegern stets als sicher verkauft, obwohl sie nicht einmal in den Hochzinsphasen der 1990er-Jahre überzeugen konnten. Wer eine Anleihe erwirbt, hat de facto einen Kredit für eine fixe, vergleichsweise niedrige Verzinsung vergeben. Das Risiko ist dabei unverhältnismäßig hoch, denn die Zinsen gleichen oft nicht einmal die Inflation aus. Mit Staatsanleihen entschulden sich Staaten regelmäßig, wenn die Inflation höher ist als die Zinsen, die jene Staatsanleihen abwerfen. Bei zu hohen Staatsschulden sind Staatspleiten oder Hyperinflation immer möglich. Argentinien, Venezuela, Russland, Türkei oder Griechenland haben Privatanlegern schmerzhafte Verluste beschert. Und wer garantiert, dass die USA ausländische Gläubiger immer voll bedienen?