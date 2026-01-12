In Sieges-Euphorie den eigenen Trainer verletzt

Au! So schmerzhaft kann Freude sein. Das musste auch Mike Vrabel, der Trainer der New England Patriots nach dem erfolgreichen Play-off-Start in der National Football League erfahren. Denn er kassierte beim 16:3 über die Los Angeles Chargers eine blutige Lippe.
Es war die endgültig entscheidende Szene des Spiels. Kurz vor Ende brachte Abwehrspieler Milton Williams Los-Angeles-Chargers-Quarterback Justin Herbert für Raumverlust zu Boden, fixierte damit den ersten Play-off-Erfolg der New England Patriots seit sechs Jahren. Im Überschwang der Gefühle rannte Williams zu Cheftrainer Mike Vrabel, sprang ihn, freilich noch in voller Montur, an, um ihm um den Hals zu fallen – und krachte ihm mit dem Helm voll ins Gesicht...
Das ließ selbst den ehemaligen Linebacker taumeln. Das Ergebnis war eine blutige Lippe. Doch Vrabel, heuer in seiner ersten Saison als Trainer der Patriots, nahm es locker. „Die großen Hunde laufen im Jänner so richtig heiß“, schmunzelte er über die Euphorie seines Schützlings. „Milt hat mich gut erwischt. Das kann passieren.“
Erstmals seit fünf Jahren nur drei Punkte
Als ehemaligem Verteidiger musste die Leistung seiner Abwehr Vrabels Herz höher schlagen lassen. Die Patriots dominierten die Offensive Line der Chargers komplett, ließen Justin Herbert keine Luft zum Atmen. Die lediglich drei zugelassenen Punkte durch ein Field Goal im zweiten Viertel waren die wenigsten in einer Play-off-Partie seit fünf Jahren.
Daher streute auch Patriots-Quarterback Drake Maye, der erst spät den einzigen Touchdown der Partie warf, seiner Defensivabteilung Rosen. „Es hat Spaß gemacht, unserer Abwehr zuzusehen. Sie hat uns dieses Spiel gewonnen. Ich selbst habe nicht gut geworfen, muss mich steigern.“
