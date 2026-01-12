In Sieges-Euphorie den eigenen Trainer verletzt

Es war die endgültig entscheidende Szene des Spiels. Kurz vor Ende brachte Abwehrspieler Milton Williams Los-Angeles-Chargers-Quarterback Justin Herbert für Raumverlust zu Boden, fixierte damit den ersten Play-off-Erfolg der New England Patriots seit sechs Jahren. Im Überschwang der Gefühle rannte Williams zu Cheftrainer Mike Vrabel, sprang ihn, freilich noch in voller Montur, an, um ihm um den Hals zu fallen – und krachte ihm mit dem Helm voll ins Gesicht...