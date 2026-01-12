Mitmachen & Filmpaket zu Greenland 2 sichern!

Knapp 5 Jahre nach dem Erfolgshit „Greenland“ mit Hollywood Star Gerad Butler in der Hauptrolle ist jetzt die Fortsetzung des Films in den Kinos gestartet. Passend zum Film verlost die „Krone“ ein Filmpaket zur Fortsetzung des Endzeit Action Films.
Fünf Jahre nach dem verheerenden Einschlag des Kometen Clarke leben John (Gerard Butler), Allison (Morena Baccarin) und ihr Sohn Nathan (Roman Griffin Davis) noch immer in dem Bunker in Grönland, der ihr Überleben sicherte. Doch Frieden finden sie hier nicht: Luft und Wasser sind verseucht, Strahlungsstürme wüten über die Oberfläche und Fragmente des Kometen schweben noch immer in der Umlaufbahn und drohen auf die Erde zu stürzen. Als ein verheerendes Beben den Bunker zerstört, muss die Familie erneut aufbrechen und sich durch ein verwüstetes Europa bis zum einzig sicher scheinenden Ort auf dem Planeten durchschlagen – dem gigantischen Krater des Clarke-Kometen in Südfrankreich.
Regisseur Ric Roman Waugh führt die Geschichte der Familie Garrity konsequent fort. Nach dem Nummer-1-Erfolg des Katastrophenthrillers Greenland kehrt Gerard Butler endlich als unerschütterlicher Familienvater John Garrity auf die große Leinwand zurück. Das spektakuläre Sequel Greenland 2 zeigt uns die Welt nach der Apokalypse. Ein absolutes Highlight für alle Action-Fans: Mit atemberaubenden Bildern, packender Spannung und einer emotionalen Familiengeschichte bietet Greenland 2 alles, was einen großen Endzeit-Blockbuster ausmacht.
Mitmachen und gewinnen
Seit dem 8. Jänner ist der Film in den österreichischen Kinos zu sehen und die „Krone“ verlost eine Festina Swiss Made F20042/4 aus dem Film sowie zwei Kinotickets an einen glücklichen Gewinner!
Zusätzlich warten auch noch 3x2 Kinotickets auf drei weitere Gewinner. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16.1, 09:00 Uhr.
