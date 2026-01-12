„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“

Von schärfster Fashion-Jury durchgewunken

Dabei war das Outfit mehr als nur nackte Haut. Ein dramatischer Halsschal, ein kunstvoll drapiertes Oberteil und gezielte Cut-outs gaben zusätzlich Einblicke auf ihre Tattoos am Brustbein und oberen Rücken.

Teyana kombinierte die provokante Unterwäsche zudem mit echtem High-End-Luxus. An ihren Ohren funkelten Archiv-Schätze von Tiffany & Co.: Diamant-Ohrringe aus Palladium aus den späten 1940er Jahren. Passend dazu glänzten ein ebenfalls eisgekühltes Armband und diverse Ringe um die Wette.