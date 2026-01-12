„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“

Teyana Taylor (35) war erstmals für einen Golden Globe nominiert – und gewann sofort: Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „One Battle After Another“. Doch während sie auf der Bühne den Preis abräumte, sorgte auf dem roten Teppich etwas ganz anderes für die größten Schlagzeilen: ihr diamantenbesetzter Allerwertester.
Auf dem roten Teppich erschien Taylor in einer Schiaparelli-Haute-Couture-Robe, die vorne elegant wirkte, hinten jedoch kaum etwas verbarg. Durch einen extrem tiefen Rückenausschnitt blitzte ein neckischer diamantenbesetzter String in Form einer niedlichen Schleife.
Ganz offen machte Taylor aus dem funkelnden Detail kein Geheimnis. Der Schmuck an ihrer Kehrseite sei mit Diamanten besetzt und entsprechend kostspielig, erklärte sie selbstbewusst am Rande des Teppichs. Provokant, glamourös – und absolut kalkuliert. „Die Pofalte ist mit Diamanten verziert – klar, ist das teuer!“
Von schärfster Fashion-Jury durchgewunken
Dabei war das Outfit mehr als nur nackte Haut. Ein dramatischer Halsschal, ein kunstvoll drapiertes Oberteil und gezielte Cut-outs gaben zusätzlich Einblicke auf ihre Tattoos am Brustbein und oberen Rücken.
Teyana kombinierte die provokante Unterwäsche zudem mit echtem High-End-Luxus. An ihren Ohren funkelten Archiv-Schätze von Tiffany & Co.: Diamant-Ohrringe aus Palladium aus den späten 1940er Jahren. Passend dazu glänzten ein ebenfalls eisgekühltes Armband und diverse Ringe um die Wette.
Man könnte meinen, so viel nackte Haut sorgt für Familiendrama – doch nicht im Hause Taylor-Shumpert! Bevor Teyana den Teppich betrat, musste sie an ihren schärfsten Fashion-Jury vorbei: ihren Töchtern Rue Rose (5) und Junie (10).
Laut Teyana haben die beiden den gewagten Look nicht nur abgesegnet, sondern regelrecht gefeiert. „Sie haben es heute Abend geliebt“, verriet sie lachend über ihre kleinen Mode-Kritikerinnen.
