Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Taylor schockt Globes

„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“

Society International
12.01.2026 11:00
Diamanten am Allerwertesten: Teyana Taylor schockt (und verzückt) die Golden Globes 2026!
Diamanten am Allerwertesten: Teyana Taylor schockt (und verzückt) die Golden Globes 2026!(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)

Teyana Taylor (35) war erstmals für einen Golden Globe nominiert – und gewann sofort: Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „One Battle After Another“. Doch während sie auf der Bühne den Preis abräumte, sorgte auf dem roten Teppich etwas ganz anderes für die größten Schlagzeilen: ihr diamantenbesetzter Allerwertester.

0 Kommentare

Auf dem roten Teppich erschien Taylor in einer Schiaparelli-Haute-Couture-Robe, die vorne elegant wirkte, hinten jedoch kaum etwas verbarg. Durch einen extrem tiefen Rückenausschnitt blitzte ein neckischer diamantenbesetzter String in Form einer niedlichen Schleife. 

Ganz offen machte Taylor aus dem funkelnden Detail kein Geheimnis. Der Schmuck an ihrer Kehrseite sei mit Diamanten besetzt und entsprechend kostspielig, erklärte sie selbstbewusst am Rande des Teppichs. Provokant, glamourös – und absolut kalkuliert. „Die Pofalte ist mit Diamanten verziert – klar, ist das teuer!“

Taylor erschien in einer Schiaparelli Haute Couture Robe, die vorne elegant und fast harmlos ...
Taylor erschien in einer Schiaparelli Haute Couture Robe, die vorne elegant und fast harmlos wirkte – hinten jedoch einen diamantbesetzten String enthüllte, dessen Mascherl direkt über dem Po funkelte.(Bild: EPA/JILL CONNELLY)
Die provokante Unterwäsche war ein wirklicher Hingucker am Roten Teppich.
Die provokante Unterwäsche war ein wirklicher Hingucker am Roten Teppich.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Von schärfster Fashion-Jury durchgewunken
Dabei war das Outfit mehr als nur nackte Haut. Ein dramatischer Halsschal, ein kunstvoll drapiertes Oberteil und gezielte Cut-outs gaben zusätzlich Einblicke auf ihre Tattoos am Brustbein und oberen Rücken.

Teyana kombinierte die provokante Unterwäsche zudem mit echtem High-End-Luxus. An ihren Ohren funkelten Archiv-Schätze von Tiffany & Co.: Diamant-Ohrringe aus Palladium aus den späten 1940er Jahren. Passend dazu glänzten ein ebenfalls eisgekühltes Armband und diverse Ringe um die Wette.

Teyana Taylor (35) war erstmals für einen Golden Globe nominiert – und gewann sofort: Beste ...
Teyana Taylor (35) war erstmals für einen Golden Globe nominiert – und gewann sofort: Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „One Battle After Another“. Für Aufsehen sorgte ihr Rückenansicht.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)
Die Diamant-Ohrringe aus Palladium aus den späten 1940er Jahre kamen aus dem Archiv von Tiffany ...
Die Diamant-Ohrringe aus Palladium aus den späten 1940er Jahre kamen aus dem Archiv von Tiffany & Co.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Man könnte meinen, so viel nackte Haut sorgt für Familiendrama – doch nicht im Hause Taylor-Shumpert! Bevor Teyana den Teppich betrat, musste sie an ihren schärfsten Fashion-Jury vorbei: ihren Töchtern Rue Rose (5) und Junie (10).

Lesen Sie auch:
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
12.01.2026
Promi-Tuschelthemen
Trump-Kritik und pikante Beichten bei den Globes
12.01.2026

Laut Teyana haben die beiden den gewagten Look nicht nur abgesegnet, sondern regelrecht gefeiert. „Sie haben es heute Abend geliebt“, verriet sie lachend über ihre kleinen Mode-Kritikerinnen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Society International
Taylor schockt Globes
„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“
Berührendes Geständnis
Warum die Kult-„Nanny“ keine eigenen Kinder bekam
Wahres „Mean Girl“?
Amanda Seyfrieds Verlierer-Grimasse geht viral!
Promi-Tuschelthemen
Trump-Kritik und pikante Beichten bei den Globes
Gewinner des Abends
Chalamet holt sich Golden Globe – und dankt Kylie!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf