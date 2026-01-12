Warnstufe 4! „Weißer Tod“ lauert weiter auf Bergen

Es wurde bereits vor dem vergangenen Wochenende vor der teils großen Lawinengefahr gewarnt – zu Recht, wie sich am Sonntag herausstellte. Ab dem späten Vormittag gingen im Bundesland reihenweise Lawinen ab – zwischen St. Anton am Arlberg im Westen und Jochberg im Bezirk Kitzbühel im Osten gab es Alarmmeldungen und Sucheinsätze.