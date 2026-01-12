Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heikles Statement

Karl, Real Madrid und Fjörtofts Traum von Klum

Fußball International
12.01.2026 10:58
Lennart Karl (li.) träumt von Real Madrid, Jan-Age Fjörtoft (Mitte) von Heidi Klum.
Lennart Karl (li.) träumt von Real Madrid, Jan-Age Fjörtoft (Mitte) von Heidi Klum.(Bild: APA/APA, GEPA, EPA, ServusTV)

Zugegeben, es wird ein bisserl kompliziert – aber auch unterhaltsam: Trotzdem erfahren Sie hier, warum Lennart Karl, Real Madrid, Jan-Age Fjörtoft und Heidi Klum Hauptdarsteller in ein- und derselben Geschichte sind.

0 Kommentare

Die Geschichte beginnt so: Lennart Karl, die Mega-Entdeckung des FC Bayern des Jahres 2025, war zu Jahresbeginn 2026 Stargast bei einem Bayern-Fanclub-Treffen. Der Super-Dribbler plauderte frei drauflos. Da und dort wurde ihm in der medialen Einordnung eine Aussage auch als „naiv“ ausgelegt. „Beim FC Bayern zu spielen, ist ein Traum“, sagte der 17-Jährige. Das verfängliche Statement folgte prompt: „Aber irgendwann will ich bei Real Madrid spielen.“ Als ob es ihm selbst gedämmert hätte, dass er sich damit zum ungewollten Social-Media-Phänomen gemausert hatte, relativierte er gleich: „Das bleibt aber unter uns.“ Blieb es natürlich nicht. Und tatsächlich machten alle möglichen und unmöglichen Social-Media-Memes ebenso flugs die Runde wie Experten-Statements und mediale Analyse.

Darf er das?
Und freilich ließ sich auch der kultige „Doppelpass“ bei Sport1 das Häppchen am Themen-Buffet nicht entgehen. Darf Karl das sagen? War es schlau, das zu sagen? Dreht man ihm unnötig einen Strick? Sind manche Fans zurecht sauer? Aus jeder Perspektive heraus wurde der Sager beleuchtet. Bis Star-Gast Jan-Age Fjörtoft dann mit der wohl blumigsten, romantisch angehauchten, jedenfalls am meisten im Gedächtnis bleibenden Kontextualisierung ausrückte.

Fjörtoft träumt von Klum
Und die ging so: „Ich träume von Heidi Klum, ich habe aber einen langfristigen Vertrag mit meiner Frau, und ich bleibe dort bis zu meinem Karriereende.“ Alles klar? Dem anwesenden TV-Publikum offenbar schon. Das quittierte Fjörtofts Bonmot nämlich mit seriellem Gelächter und viel Applaus. 

Ob Karl die Diskussion um ihn zusetzt? Bei Bayerns 8:1-Sieg am Sonntag gegen Wolfsburg spielte der Youngster zwar von Beginn an, glänzte aber nicht im fast schon gewohnten übermäßigen Ausmaß. Er wurde in der 57. Minute für Raphael Guerreiro ausgewechselt, der dann auch ein Tor erzielte.

Lesen Sie auch:
Die Bayern feiern!
Deutsche Bundesliga
Höchster Saisonsieg! Bayern überrollen Wolfsburg
11.01.2026
(Bild: EPA/LEONHARD SIMON)

Andererseits: Ein paar Tage zuvor hatte der Youngster beim 5:0-Testspiel-Sieg gegen Salzburg noch als Doppeltorschütze und herausragender Mann geglänzt.

Lennart Karl
Lennart Karl(Bild: AP/Matthias Schrader)

So schlimm wird‘s schon nicht sein.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Fußball International
Heikles Statement
Karl, Real Madrid und Fjörtofts Traum von Klum
Neuer Teamchef gesucht
Henry oder Vieira? WM-Team lockt zwei Ikonen!
Neuer Trainer im Fokus
Erster Rapid-Test ab 14.55 Uhr im LIVESTREAM
Pokal-Aus, dann:
„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop
Krone Plus Logo
„Krone“ in Valencia
Der Fluch vom Mestalla ließ Affengruber kalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf