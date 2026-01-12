Karl, Real Madrid und Fjörtofts Traum von Klum

Die Geschichte beginnt so: Lennart Karl, die Mega-Entdeckung des FC Bayern des Jahres 2025, war zu Jahresbeginn 2026 Stargast bei einem Bayern-Fanclub-Treffen. Der Super-Dribbler plauderte frei drauflos. Da und dort wurde ihm in der medialen Einordnung eine Aussage auch als „naiv“ ausgelegt. „Beim FC Bayern zu spielen, ist ein Traum“, sagte der 17-Jährige. Das verfängliche Statement folgte prompt: „Aber irgendwann will ich bei Real Madrid spielen.“ Als ob es ihm selbst gedämmert hätte, dass er sich damit zum ungewollten Social-Media-Phänomen gemausert hatte, relativierte er gleich: „Das bleibt aber unter uns.“ Blieb es natürlich nicht. Und tatsächlich machten alle möglichen und unmöglichen Social-Media-Memes ebenso flugs die Runde wie Experten-Statements und mediale Analyse.