Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blutiger Streit

Mann stürmt Wohnung von „Ex“ und zieht Messer

Wien
12.01.2026 11:00
Der Mann wurde nach der Attacke im Spital festgenommen (Symbolbild).
Der Mann wurde nach der Attacke im Spital festgenommen (Symbolbild).(Bild: sos)

Ein 47-jähriger Rumäne sorgte in der Nacht auf Sonntag für einen Polizeieinsatz in einem Wiener Spital: Der Mann soll sich zuvor gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau in Penzing verschafft haben, in der sie gemeinsam mit ihrem neuen Lebensgefährten und dessen Sohn lebte. Dort kam es zu einem blutigen Angriff ...

0 Kommentare

Laut Polizei bedrohte der Ex-Ehemann die Frau mit einem Cuttermesser und brachte sie zu Boden. Doch dabei blieb es nicht: In der Wohnung kam es zu einer heftigen Rangelei zwischen dem Angreifer, dem neuen Partner der Frau und dessen Sohn. Blut floss – der Tatverdächtige erlitt Verletzungen im Gesicht, die beiden Männer leichte Schnittwunden. Die Frau kam zum Glück unverletzt davon.

Festnahme im Krankenhaus
Trotz seiner Blessuren gelang dem mutmaßlichen Täter zunächst die Flucht. Stunden später klickten jedoch in einem Wiener Krankenhaus die Handschellen: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 47-Jährige festgenommen.

„Ex“ zeigt sich nicht geständig
Gegen ihn wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
-5° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
-6° / -2°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
-6° / -3°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
-6° / -3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Fällt 4000-Euro-Marke?
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Wien
Blutiger Streit
Mann stürmt Wohnung von „Ex“ und zieht Messer
Im „Kälte-Modus“
Wie man Wiens Wildtieren im Winter helfen kann
Amadeus Awards
Bunte Palette an Nominierten für Musikpreis 2026
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Schwieriger Einsatz
Hohe Flammen schossen aus Firmengebäude in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf