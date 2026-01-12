Mann stürmt Wohnung von „Ex“ und zieht Messer

Ein 47-jähriger Rumäne sorgte in der Nacht auf Sonntag für einen Polizeieinsatz in einem Wiener Spital: Der Mann soll sich zuvor gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau in Penzing verschafft haben, in der sie gemeinsam mit ihrem neuen Lebensgefährten und dessen Sohn lebte. Dort kam es zu einem blutigen Angriff ...
Laut Polizei bedrohte der Ex-Ehemann die Frau mit einem Cuttermesser und brachte sie zu Boden. Doch dabei blieb es nicht: In der Wohnung kam es zu einer heftigen Rangelei zwischen dem Angreifer, dem neuen Partner der Frau und dessen Sohn. Blut floss – der Tatverdächtige erlitt Verletzungen im Gesicht, die beiden Männer leichte Schnittwunden. Die Frau kam zum Glück unverletzt davon.
Festnahme im Krankenhaus
Trotz seiner Blessuren gelang dem mutmaßlichen Täter zunächst die Flucht. Stunden später klickten jedoch in einem Wiener Krankenhaus die Handschellen: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 47-Jährige festgenommen.
„Ex“ zeigt sich nicht geständig
Gegen ihn wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
