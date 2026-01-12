Mann stürmt Wohnung von „Ex“ und zieht Messer

Laut Polizei bedrohte der Ex-Ehemann die Frau mit einem Cuttermesser und brachte sie zu Boden. Doch dabei blieb es nicht: In der Wohnung kam es zu einer heftigen Rangelei zwischen dem Angreifer, dem neuen Partner der Frau und dessen Sohn. Blut floss – der Tatverdächtige erlitt Verletzungen im Gesicht, die beiden Männer leichte Schnittwunden. Die Frau kam zum Glück unverletzt davon.