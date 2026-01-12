Proteste im Iran: Trump will mit Starlink helfen

Der Iran hatte dem Erzfeind Israel und den USA für den Fall eines US-Angriffs zur Unterstützung der landesweiten Protestbewegung mit Gegenschlägen gedroht, etwa auf Ziele wie US-Militärstützpunkte im Nahen Osten. Darauf angesprochen sagte Trump nun: „Wenn sie das tun, werden wir sie so hart treffen, wie sie noch nie zuvor getroffen wurden.“