AUA musste über Tirol umdrehen – zurück nach Wien

Vom Vorfall berichtete zunächst das Luftfahrtportal Austrian Wings am Montag. Der Austrian Airlines Flug OS527 habe „kurz nach dem Start aufgrund einer technischen Triebwerksanzeige sicherheitshalber wieder zum Flughafen Wien“ umgedreht, um die Maschine von der Technik überprüfen zu lassen, bestätigte mittlerweile die AUA. Kehrt machte der Flieger über Tirol.