AUA musste über Tirol umdrehen – zurück nach Wien

Unangenehme Überraschung am Sonntagabend für zahlreiche AUA-Passagiere: Ein Airbus der Austrian Airlines auf dem Weg von Wien nach Mailand hat über Tirol kehrtgemacht und ist zum Flughafen Schwechat zurückgeflogen. Eine Vorsichtsmaßnahme „aufgrund einer technischen Triebwerksanzeige“.
Vom Vorfall berichtete zunächst das Luftfahrtportal Austrian Wings am Montag. Der Austrian Airlines Flug OS527 habe „kurz nach dem Start aufgrund einer technischen Triebwerksanzeige sicherheitshalber wieder zum Flughafen Wien“ umgedreht, um die Maschine von der Technik überprüfen zu lassen, bestätigte mittlerweile die AUA. Kehrt machte der Flieger über Tirol.
Die Landung erfolgte völlig normal und ohne Probleme. Die Passagiere wurden entsprechend umgebucht.
Austrian Airlines
„Zu keiner Zeit Gefahr für Passagiere“
„Die Landung erfolgte völlig normal und ohne Probleme. Die Passagiere wurden entsprechend umgebucht“, erläuterte die Airline. Die Entscheidung der Piloten, nach Absprache mit der Technik nach Wien zurückzukehren, zeige „einmal mehr das professionelle operationelle Niveau der Austrian Airlines“, hieß es von Austrian Wings.
Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Fluggäste bestanden. Das Flugzeug wurde nach der Rückkehr vorläufig außer Betrieb genommen, die AUA-Technik untersucht das betroffene Triebwerk.
