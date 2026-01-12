Website entlarvt: So stehen Gewinnchancen wirklich

4, 25, 31, 52, 59 und die Zusatzzahl 19 – mit diesen Zahlen bescherte sich eine Person aus dem US-Bundesstaat Arkansas wohl das schönste Weihnachtsgeschenk: Sie knackte am Heiligen Abend den rund 1,8 Milliarden Dollar (rund 1,53 Mrd. Euro) schweren „Powerball“-Jackpot – der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der US-Lotterie. „Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Gewinn, der das Leben verändert“, kommentierte „Powerball“-Chef Matt Strawn das freudige Ereignis.