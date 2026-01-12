Website entlarvt: So stehen Gewinnchancen wirklich

Und wieder lockt in Österreich ein Dreifach-Jackpot. Die Chancen stehen bekanntermaßen schlecht, doch irgendwer gewinnt schließlich immer. Dieser Logik folgend, machen Millionen Menschen weltweit regelmäßig ihre Kreuzerl und versuchen, ihrem Glück durch die Teilnahme an Lotterien auf die Sprünge zu helfen. Ein ziemliches Unterfangen, wie eine Website eindrucksvoll vor Augen führt.
4, 25, 31, 52, 59 und die Zusatzzahl 19 – mit diesen Zahlen bescherte sich eine Person aus dem US-Bundesstaat Arkansas wohl das schönste Weihnachtsgeschenk: Sie knackte am Heiligen Abend den rund 1,8 Milliarden Dollar (rund 1,53 Mrd. Euro) schweren „Powerball“-Jackpot – der zweithöchste Gewinn in der Geschichte der US-Lotterie. „Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Gewinn, der das Leben verändert“, kommentierte „Powerball“-Chef Matt Strawn das freudige Ereignis.
