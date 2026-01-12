Lage spitzt sich zu: Rekord bei leeren Praxen

Jede 14. Praxis ist mittlerweile unbesetzt

Die Zahlen belegen das Ausmaß: Von insgesamt 246 Kassenarztstellen im Burgenland sind derzeit 17 unbesetzt, also jede 14. Um die Versorgung dennoch abzusichern, greift man verstärkt zu Übergangslösungen. Derzeit gibt es 16 angestellte Ärzte, zwölf Gruppenpraxen und zahlreiche Vertretungsmodelle. „Das kann aber keine Dauerlösung sein“, betont Bauer. Das Problem reicht weit über das Burgenland hinaus. Österreichweit wird es immer schwieriger, Kassenärzte zu finden. Junge Mediziner hätten andere Vorstellungen vom Berufsleben, die klassischen Strukturen würden zunehmend abgelehnt.