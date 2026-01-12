Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärztemangel allerorts

Lage spitzt sich zu: Rekord bei leeren Praxen

Burgenland
12.01.2026 11:00
Kein Arzt in Sicht: Immer öfter bleiben Kassenpraxen im gesamten Burgenland unbesetzt.
Kein Arzt in Sicht: Immer öfter bleiben Kassenpraxen im gesamten Burgenland unbesetzt.(Bild: P. Huber)

Immer mehr Kassenarzt-Ordinationen im Burgenland bleiben unbesetzt. In Neusiedl am See wird jetzt eine Facharztstelle für Dermatologie bereits zum 55. Mal ausgeschrieben.

0 Kommentare

Es sind alarmierende Zahlen aus der Burgenländischen Ärztekammer. Während die Bevölkerung älter und kränker wird, findet man hierzulande für immer Kassenpraxen keine Ärzte mehr. In Neusiedl am See wird eine einzige Facharztstelle für Dermatologie nun bereits zum 55. Mal ausgeschrieben. „Ein trauriger Rekord“, sagt Kammerdirektor Thomas Bauer. Und dieser Höchstwert ist nur die Spitze des Eisbergs.

Nur eine Bewerbung auf zwölf Stellen
Quer durchs Burgenland war das Interesse bei den letzten Ausschreibungen wieder verschwindend gering. „Für zwölf Stellen gab es nur eine einzige Bewerbung“, so Bauer. Besonders betroffen sind erneut Fachrichtungen wie Dermatologie und Gynäkologie. Inzwischen wird fast monatlich neu ausgeschrieben. „Früher war das einmal pro Quartal“, erklärt der Kammerdirektor.

Die Folgen sind längst spürbar. Patienten müssen weite Wege in Kauf nehmen, Wartezeiten werden länger, viele Ärzte verhängen Aufnahmestopps. „Es gibt immer weniger Kassenärzte, die immer mehr Menschen versorgen müssen“, warnt Bauer.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
10-15% der Arbeitszeit
SPÖ: Wahlarzt soll auch zum Kassentarif arbeiten
11.01.2026
Neue Primärversorgung
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
09.01.2026

Jede 14. Praxis ist mittlerweile unbesetzt
Die Zahlen belegen das Ausmaß: Von insgesamt 246 Kassenarztstellen im Burgenland sind derzeit 17 unbesetzt, also jede 14. Um die Versorgung dennoch abzusichern, greift man verstärkt zu Übergangslösungen. Derzeit gibt es 16 angestellte Ärzte, zwölf Gruppenpraxen und zahlreiche Vertretungsmodelle. „Das kann aber keine Dauerlösung sein“, betont Bauer. Das Problem reicht weit über das Burgenland hinaus. Österreichweit wird es immer schwieriger, Kassenärzte zu finden. Junge Mediziner hätten andere Vorstellungen vom Berufsleben, die klassischen Strukturen würden zunehmend abgelehnt.

Höhere Honorare für Ärzte
Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Die zuletzt ins Stocken geratenen Honorarverhandlungen wurden wieder aufgenommen. „Ziel ist ein einheitlicher Honorarvertrag bis Ende 2027“, sagt Bauer.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-7° / -2°
Symbol stark bewölkt
Güssing
-15° / -2°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-10° / -2°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
-10° / -3°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
-11° / -2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Fällt 4000-Euro-Marke?
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.968 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
140.926 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
104.511 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Burgenland
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Die meisten Afghanen
Fast 2800 Flüchtlinge marschierten über die Grenze
Zielfernrohr bestellt
Altbürgermeister ging Online-Betrüger in die Falle
Lehrlingsentschädigung
WK-Chef: „Fair Play für Lehrlinge wie im Fußball“
Bewährungsprobe
Freiwillige Helfer erwarten ein „Jahr der Extreme“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf