Pleitewelle in Kärnten: Keine Besserung in Sicht

Aus für die Corona-Zombies

Und wie geht es weiter? Der AKV glaubt nicht an eine Entspannung: „Dafür sprechen zwei gegenläufige Trends, die das Insolvenzgeschehen bestimmen, nämlich die wirtschaftliche Schwäche einerseits und die abflauenden Sonderfaktoren andererseits“, so Jernej. Die Corona-Unterstützungen und Niedrigzinsphasen laufen aus, die letzten Corona-Zombies, die nur durch staatliche Förderungen überleben konnten, werden heuer also Farbe bekennen müssen.