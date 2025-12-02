Viele dicke Kinder bekommen schon früh Fettleber

Die bereits im Jugendalter vorliegenden Gefährdungsmomente schlugen bei den Betroffenen voll im jungen Erwachsenenalter durch: Unter ihnen betrug die Häufigkeit einer Fettleber 75,5 Prozent, überhöhter Blutfettwerte (Gesamtcholesterin mehr als 225 Milligramm pro Deziliter Blut) 37,4 Prozent und eines Prädiabetes 11,6 Prozent. „Bei den übergewichtigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren die Prävalenzen (Häufigkeit; Anm.) ebenfalls erhöht, wenn auch nicht ganz so stark wie bei den adipösen Personen“, schrieb das Deutsche Ärzteblatt.