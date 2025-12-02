Vorteilswelt
US-Studie enthüllt:

Viele dicke Kinder bekommen schon früh Fettleber

Gesund
02.12.2025 11:52
(Bild: artit - stock.adobe.com)

US-Wissenschafter haben die katastrophalen Auswirkungen von Übergewicht und Adipositas in der Jugend auf den späteren Gesundheitszustand der Betroffenen belegt. Bei drei Viertel der jungen Erwachsenen mit Adipositas wurde eine Fettleber nachgewiesen. Fast 40 Prozent hatten überhöhte Blutfettwerte, knapp zwölf Prozent eine Diabetes-Vorstufe, wie die Studienautoren in „JAMA Pediatrics“ berichtet haben.

„In den USA sind mittlerweile 41 Prozent der Jugendlichen und 55,5 Prozent der jungen Erwachsenen übergewichtig oder adipös. Die Gewichtsprobleme sind laut einer Studie in JAMA Pediatrics (2025; DOI: 10.1001/jamapediatrics.2025.2716) für einen nicht unerheblichen Anteil von chronischen Erkrankungen verantwortlich“, fasste jetzt das Deutsche Ärzteblatt die Ergebnisse der Untersuchung zusammen.

  Ashwin Chetty von der Yale School of Medicine (New Haven/US-Bundesstaat Connecticut) und seine Co-Autoren haben Daten aus der nationalen US-Gesundheitsbefragung (NHANES) aus den Jahren 2013 bis 2023 analysiert. Im Rahmen der Befragung wird ein Teil der Stichprobe auch medizinisch untersucht.

Mit Übergewicht steigt auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Mit Übergewicht steigt auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.(Bild: Matthieu Louis/stock.adobe.com)

Schwere chronische Erkrankungen drohen
Wie die Wissenschafter schrieben, hatten von den adipösen Jugendlichen 65,6 Prozent in einer Ultraschalluntersuchung (Elastografie) eindeutige Anzeichen für eine Fettleber. 39,8 Prozent wiesen erhöhte Blutfettwerte als bedeutender Risikofaktor für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Gesamtcholesterin über 200 Milligramm pro Deziliter Blut) durch Atherosklerose auf. 10,2 Prozent hatten einen Prädiabetes (mittelfristiger HbA1c-Blutzuckerwert: 5,7 bis 6,5 Prozent).

Die bereits im Jugendalter vorliegenden Gefährdungsmomente schlugen bei den Betroffenen voll im jungen Erwachsenenalter durch: Unter ihnen betrug die Häufigkeit einer Fettleber 75,5 Prozent, überhöhter Blutfettwerte (Gesamtcholesterin mehr als 225 Milligramm pro Deziliter Blut) 37,4 Prozent und eines Prädiabetes 11,6 Prozent. „Bei den übergewichtigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren die Prävalenzen (Häufigkeit; Anm.) ebenfalls erhöht, wenn auch nicht ganz so stark wie bei den adipösen Personen“, schrieb das Deutsche Ärzteblatt.

Lesen Sie auch:
Kein Allheilmittel
WHO: Abnehmspritze löst Adipositas-Krise nicht
01.12.2025
Adipositas:
Das sind die Folgen von starkem Übergewicht
15.05.2025

Mit rund 15 Prozent Asthmadiagnosen bei adipösen Jugendlichen und dann 13,3 Prozent unter den jungen Erwachsenen lagen die Betroffenen ebenfalls deutlich über den Werten von Normalgewichtigen. Die Wissenschafter kalkulierten auch den Anteil von Adipositas bzw. Übergewicht an den darauf zurückzuführenden Erkrankungen: Bei den Jugendlichen wurden demnach 49,6 Prozent der Fettlebererkrankungen durch Fettsucht und 13,1 Prozent durch Übergewicht verursacht. Bei den jungen Erwachsenen waren es 56,4 Prozent bzw. 21 Prozent.

