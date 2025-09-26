Amazon legt Prime-Streit mit Milliardenzahlung bei

Amazon: Kein Schuldeingeständnis

In einer Amazon-Stellungnahme hieß es, der Konzern und seine Manager hätten immer das Gesetz befolgt und mit der Einigung könne man sich wieder auf das Geschäft konzentrieren. Das Unternehmen betonte zugleich, dass mit dem Vergleich kein Schuldeingeständnis verbunden gewesen sei – und größtenteils keine Änderungen an den aktuellen Abläufen rund um Prime-Abos erforderlich seien. Amazon sei zwar zuversichtlich gewesen, sich vor Gericht durchzusetzen, aber habe sich den Prozess und möglicherweise jahrelange Berufungsverfahren ersparen wollen.