US-Kartellklage: Amazon erschwerte Prime-Kündigung

Weil sie Kunden ohne deren Einwilligung zum Abschluss einer Prime-Mitgliedschaft verleitet haben sollen, müssen sich Amazon und drei Manager des Online-Händlers in einem US-Kartellverfahren verantworten. Außerdem gestalte der Konzern die Kündigung überzogen kompliziert, hieß es in der Anklageschrift des Prozesses, der am Dienstag begann.
In dem von der US-Wettbewerbsaufsicht FTC angestrengten Verfahren drohen Amazon Entschädigungszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe plus einer Strafe von 53.000 Dollar für jeden einzelnen Verstoß gegen US-Kartellrecht. Der Behörde zufolge wurden 40 Millionen Kunden unrechtmäßig zu Prime-Kunden gemacht. Zudem deuteten interne Daten des Unternehmens darauf hin, dass mehrere zehn Millionen Nutzer den Kündigungsprozess auf halbem Weg abgebrochen hätten.
Amazon sieht keine Schuld
Amazon wies die Vorwürfe zurück. Die Geschäftsbedingungen für Prime würden klar kommuniziert. Zudem gebe es mehrere Möglichkeiten für eine Kündigung der Mitgliedschaft. Die FTC hatte ihre Ermittlungen im aktuellen Fall während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump aufgenommen und unter dessen Nachfolger Joe Biden weiterverfolgt.
Amazon lockt US-Kunden mit einer Prime-Probemitgliedschaft und dem Angebot kostenloser Lieferungen am selben Tag. Der FTC zufolge stellt das Unternehmen aber nicht deutlich genug klar, dass Nutzer ohne ausdrückliche Kündigung automatisch in die kostenpflichtige reguläre Mitgliedschaft zum Preis von monatlich 14,99 Dollar übernommen werden.
Der Online-Händler habe zwar zwischen 2017 und 2022 an einer Klarstellung der Kundeninformationen gearbeitet. Manager hätten jedoch ihr Veto eingelegt, um einen Rückgang der Neuanmeldungen zu verhindern.
In einem separaten Verfahren hat die FTC unlängst einen Erfolg gegen Amazon errungen. Einem Gericht zufolge verstieß der Konzern gegen US-Verbraucherschutzgesetze, weil er die Eingabe von Zahlungsinformationen verlangte, bevor Nutzer die Geschäftsbedingungen für eine Prime-Mitgliedschaft einsehen konnten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.