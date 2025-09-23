US-Kartellklage: Amazon erschwerte Prime-Kündigung

Weil sie Kunden ohne deren Einwilligung zum Abschluss einer Prime-Mitgliedschaft verleitet haben sollen, müssen sich Amazon und drei Manager des Online-Händlers in einem US-Kartellverfahren verantworten. Außerdem gestalte der Konzern die Kündigung überzogen kompliziert, hieß es in der Anklageschrift des Prozesses, der am Dienstag begann.