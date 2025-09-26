Generalplaner gezwungen, Mitarbeiter freizusetzen

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Pläne für den Ausbau des Domquartiers um 33 Millionen Euro gestrichen. Drei Teile würde der Ausbau umfassen: ein neues Besucherzentrum, die Klimatisierung der Residenzgalerie und ein Archäologiemuseum. Daraus wird jetzt nichts: sehr zum Ärger der Generalplaner...
Die Absage für das 33-Millionen-Euro-Projekt „Domquartier neu“ hat die involvierten Architekten und Ingenieure hart getroffen. In einem Brief an ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Kulturlandesrat Stefan Schnöll beklagen die Generalplaner, dass sie bei endgültiger Absage gezwungen seien, fünf bis zehn Mitarbeiter freizusetzen.
Man habe „erhebliche Ressourcen gebunden und Strukturen aufgebaut“. Weiters seien zwölf Subunternehmer eingebunden. Abschließend fragen die Generalplaner die Landeshauptfrau in dem Brief: „Entspricht ein solches Vorgehen wirklich dem Anspruch einer nachhaltigen, verantwortungsvollen Wirtschaftspolitik für das Land Salzburg?“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.