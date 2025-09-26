Generalplaner gezwungen, Mitarbeiter freizusetzen

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Pläne für den Ausbau des Domquartiers um 33 Millionen Euro gestrichen. Drei Teile würde der Ausbau umfassen: ein neues Besucherzentrum, die Klimatisierung der Residenzgalerie und ein Archäologiemuseum. Daraus wird jetzt nichts: sehr zum Ärger der Generalplaner...