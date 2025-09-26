Vorteilswelt
Domquartier Salzburg

Generalplaner gezwungen, Mitarbeiter freizusetzen

Salzburg
26.09.2025 10:00
Der Ausbau des Domquartiers war einst Prestigeprojekt von Wilfried Haslauer. Dessen Nachfolgerin ...
Der Ausbau des Domquartiers war einst Prestigeprojekt von Wilfried Haslauer. Dessen Nachfolgerin Karoline Edtstadler versenkt es jetzt.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Pläne für den Ausbau des Domquartiers um 33 Millionen Euro gestrichen. Drei Teile würde der Ausbau umfassen: ein neues Besucherzentrum, die Klimatisierung der Residenzgalerie und ein Archäologiemuseum. Daraus wird jetzt nichts: sehr zum Ärger der Generalplaner...

Die Absage für das 33-Millionen-Euro-Projekt „Domquartier neu“ hat die involvierten Architekten und Ingenieure hart getroffen. In einem Brief an ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Kulturlandesrat Stefan Schnöll beklagen die Generalplaner, dass sie bei endgültiger Absage gezwungen seien, fünf bis zehn Mitarbeiter freizusetzen.

Man habe „erhebliche Ressourcen gebunden und Strukturen aufgebaut“. Weiters seien zwölf Subunternehmer eingebunden. Abschließend fragen die Generalplaner die Landeshauptfrau in dem Brief: „Entspricht ein solches Vorgehen wirklich dem Anspruch einer nachhaltigen, verantwortungsvollen Wirtschaftspolitik für das Land Salzburg?“

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Salzburg

