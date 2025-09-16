„Kein Luxus mehr!“ – wo Edtstadler einsparen will

Zwei Monate und 14 Tage im Amt und schon kommt der Rotstift. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) verhandelt aktuell mit Regierungspartner FPÖ das Budget für das kommende Jahr – und es sieht nicht rosig aus. 1,5 Milliarden Euro Schulden, die Neuverschuldung darf 2026 nicht höher als 350 Millionen sein. Somit muss strikt gespart werden.