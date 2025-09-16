„Kein Luxus mehr!“ – wo Edtstadler einsparen will
Sparkurs in Salzburg
Die fetten Jahre sind vorbei, wenn es nach der neuen Salzburger Landeshauptfrau geht. Das Budget ist – wie in ganz Österreich – knapp. Die „Krone“ weiß, wo künftig im Land gespart werden soll.
Zwei Monate und 14 Tage im Amt und schon kommt der Rotstift. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) verhandelt aktuell mit Regierungspartner FPÖ das Budget für das kommende Jahr – und es sieht nicht rosig aus. 1,5 Milliarden Euro Schulden, die Neuverschuldung darf 2026 nicht höher als 350 Millionen sein. Somit muss strikt gespart werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.