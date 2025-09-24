Vorteilswelt
Zwei Jahre Haft

Gatte (47) soll schlafende Frau missbraucht haben

Oberösterreich
24.09.2025 14:30
Vor Gericht stritt der Angeklagte alles ab.
Vor Gericht stritt der Angeklagte alles ab.(Bild: Jürgen Fuchs)

Schwerer sexueller Missbrauch wurde einem 47-jährigen Ex-Ehemann am Mittwoch am Landesgericht Wels vorgeworfen. Rund zwei Jahre lang soll er sich wiederholt an seiner schlafenden Frau vergangen haben. Beim Prozess sprach er von einvernehmlichem Sex.

„Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person“ war am Mittwoch Gegenstand eines Schöffensenats am Landesgericht Wels. Vor dem Kadi: Ein 47-jähriger Ex-Ehemann, der sich über Jahre an seiner Frau vergangen haben soll.

Langer Tatzeitraum
Zwischen April 2021 und April 2023 soll er teilweise mehrmals die Woche sexuelle Handlungen an seiner schlafenden Gattin vollzogen haben. Nach dem Aufwachen hätte das wehrlose Opfer den Missbrauch über sich ergehen lassen.

Ehefrau vergewaltigt
Außerdem soll der 47-Jährige seine Ex-Frau im April dieses Jahres zum Beischlaf gezwungen haben. Wiederholt soll das mutmaßliche Opfer deutlich zu verstehen gegeben haben, dass sie das nicht wolle und er aufhören soll.

Zwei Jahre Haft
Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte nicht geständig, wollte von Missbrauch nichts wissen. Nach kurzer Beratung kamen die Schöffen zu folgendem Urteil: Zwei Jahre unbedingte Haft – bis zu zehn Jahre wären möglich gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Beschuldigten meldete Nichtigkeit an und die Staatsanwaltschaft will in Berufung gehen.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
