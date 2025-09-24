Gatte (47) soll schlafende Frau missbraucht haben

Zwei Jahre Haft

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte nicht geständig, wollte von Missbrauch nichts wissen. Nach kurzer Beratung kamen die Schöffen zu folgendem Urteil: Zwei Jahre unbedingte Haft – bis zu zehn Jahre wären möglich gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Beschuldigten meldete Nichtigkeit an und die Staatsanwaltschaft will in Berufung gehen.